Hlavní úkol: udržet druhou věž. Slavia se bojí možnosti, že přijde i o Ngadeua

před 37 minutami

Fotbalová Slavia s definitivní platností přišla o stopera Simona Deliho. Rodák z Pobřeží slonoviny přestoupil do belgických Brugg, které aktivovaly výstupní klauzuli v jeho smlouvě. Náhradu zatím ve Slavii nehledají, soustředí se na udržení druhé z „věží“ v obranných řadách Michaela Ngadeua.

Osmadvacetiletý obránce či defenzivní štít reprezentoval rodnou zemi na mistrovství Afriky, po vypadnutí Kamerunu má dovolenou a ke Slavii by se měl připojit později. Tedy pokud jej nezláká některý ze zahraničních klubů podobně jako Deliho. "Všechny síly upínáme k tomu, aby tady s námi Michael zůstal," řekl asistent trenéra Slavie Jaroslav Köstl.

Deli s Ngadeuem tvořili klíčový pilíř obranné hry červenobílých. "S Michaelem jsme téměř v dennodenním kontaktu. O žádném žhavém zájmu o něj nevíme," komentoval Köstl po středečním přípravném zápase se Žižkovem.

Jenže také Ngadeu má ve smlouvě výstupní klauzuli, kterou například v zimě aktivoval Fulham. Osmadvacetiletý obránce dokonce odcestoval do Anglie ke zdravotní prohlídce, přesto nakonec z transferu sešlo. Pokud se jej tedy někdo rozhodne vykoupit, záležet bude už jen na samotném hráči, Slavia přestupu nezabrání.

"Odchod Simona Deliho v tuto chvíli zvládáme. Připravovali jsme se na to. Například příchodem Davida Hovorky nebo dalšími kroky," nepanikařil Köstl. Situace by se ale změnila, pokud by odešel i Ngadeu. "Museli bychom na to reagovat," připustil asistent trenéra.

"Oslabením určitě je to, že odešel Deli. Nebudeme to zastírat. Odvedl tady fantastické výkony. Je to ale skvělý kluk, a pokud je to jeho přání, tak věříme, že se rozhodl dobře," vyjádřil se Köstl.

"Je to pro nás mrzutá situace spíš z lidského než z fotbalového hlediska. Budeme mu ale přát to nejlepší, protože si to zaslouží za to, co odvedl pro Slavii," doplnil.

Odchod Deliho také znamená, že ve Slavii zůstal obránce Michal Frydrych, o kterého měl velký zájem ostravský Baník. "Četl jsem to hlavně z novin. Nic konkrétního jsem nevěděl. Teď jsme tu ve třech stoperech, takže se někam těžko budu přemisťovat," pokrčil Frydrych rameny.

V přípravě po delší době nastoupil na pozici stopera. "Posílili jsme vpravo, přišel Holeš. Navíc odešel Deli a nějakou dobu bude chybět i Ngadeu, tak se ta změna nabízela," řekl Frydrych.

Situace v obraně sešívaných je tak prozatím ustálená. "V tuto chvíli to zvládáme, ale situaci na přestupovém trhu sledujeme," dodal Köstl.