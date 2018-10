Chceme ublížit Slavii, vyhlásil Rosický. Od sparťanů čeká v derby "obrovskou reakci"

před 1 hodinou

Slavný záložník se k návratu na hřiště nechystá, i když je s týmem v denním kontaktu.

Praha - Bývalý kapitán české reprezentace Tomáš Rosický očekává, že fotbalisté Sparty v nedělním ligovém derby s vedoucí Slavií odčiní nečekanou prohru ze Zlína. Sportovní manažer letenského celku je přesvědčený, že hráči před vyprodanou Letnou ukážou charakter a soupeři "ublíží".

"Tenhle zápas je obrovská šance pro naše kluky. Po utkání ve Zlíně očekávám obrovskou reakci. A já vím, že toho jsou schopní," prohlásil Rosický. "Ukázali to po obrovském neúspěchu se Suboticou (v předkole Evropské ligy), kdy jsme tři dny nato vyhráli těžký zápas v Jablonci," dodal.

Sparta v minulém kole prohrála 0:1 ve Zlíně a venku zaznamenala třetí porážku za sebou bez vstřelené branky. Doma se jí však daří: v lize na Letné naposledy prohrála loni v polovině října a od té doby zaznamenala 13 výher a tři remízy. "Co momentálně předvádíme doma a venku, se velmi liší. Doma dáváme góly a jsme silní," uvedl Rosický.

Sparta si navíc další ztrátu nemůže dovolit. V tabulce jí patří až čtvrté místo, a pokud by prohrála, zaostávala by za Slavií už o deset bodů. "Slavia vypadá dobře, ale asi bych neřekl bezstarostně. Velice dobře běhají, jsou agresivní, ale mají i nedostatky," uvedl Rosický. "Není to jen o tom, jak Slavii zastavit, ale i jak jí ublížit. A my jí chceme ublížit," dodal.

Rosický se po odchodu trenéra Pavla Hapala, kterého v červenci nahradil sportovní ředitel Zdeněk Ščasný, také aktivně zapojil do přípravy prvního týmu přímo na hřišti, ale o návratu neuvažuje. Byť o něm Ščasný žertoval. "To po mně nechtějte," odpověděl bývalý záložník Arsenalu nebo Dortmundu.

"Od konce trenéra Hapala jsem se přesunul mnohem víc k týmu a pomáhám Zdeňkovi nahoře i dole," uvedl Rosický.

"Moje role se rozšířila a uvidíme, jak to půjde dál. Pomáhám se vším, co je třeba. Jsem s týmem v denním kontaktu a na problémech, co jsme měli jako tým, se snažíme pracovat," dodal.