Opustí Stanciu Spartu? Podle jeho agentky je ve hře přestup za čtvrt miliardy

před 1 hodinou

Přijde Sparta o svého nejlepšího hráče? Podle některých informací, které se šíří Letnou, by mohl rumunský záložník Nicolae Stanciu opustit Prahu už v zimě.

Praha - Spekulace spustila v rozhovoru pro rumunskou televizi Digi hráčova manažerka Anamaria Prodanová.

"Nicolae přestoupí pravděpodobně v létě, ale v pokročilé fázi je už i dohoda o jeho zimním odchodu. Jednání se Spartou jsou bez problémů, vedení klubu se chová ekonomicky - považuje za výhodný obchod, pokud za čtyři miliony eur koupí a hned prodá za deset milionů," vykládala rumunská agentka.

Podle informací Aktuálně.cz však není Stanciův odchod tak žhavý. Rumunský reprezentant je v Praze spokojený, z hlavního města se mu nechce a situace rozhodně není taková, že by sám tlačil na změnu působiště.

Jinými slovy: Sparta by svůj klenot pustila pouze v případě opravdu extra nabídky. "Žádnou takovou momentálně neřešíme. Určitě to není tak, že by Nico odcházel ze Sparty," říká hráčův agent Pavel Zíka ze společnosti Global Sports.

Ovšem není vyloučeno, že by lukrativní laso nakonec mohlo v budoucnu zasvištět. "Stanciu je jeden z nejlepších hráčů ligy, o takové fotbalisty je zájem permanentně. Navíc na Letné výkonnostně pookřál," dodává Zíka.

Stanciu případný přestup příliš řešit nechce. "Něco jsem četl, ale uprostřed sezony není čas, abych odpovídal na takové otázky," uvedl. "Cítím se tady dobře a chtěl bych se Spartou získat nějakou trofej. Zůstanu tady, dokud ji nezískám," prohlásil.

Pokud by Stanciu skutečně zamířil do zahraničí, Sparta se bude muset poohlédnout po náhradě do středové formace. A hned se nabízí jedno prestižní jméno: Bořek Dočkal. Nejen proto, že má velmi dobré vztahy se současným sportovním ředitelem a trenérem Zdeňkem Ščasným.

Třicetiletý bývalý sparťan má smlouvu v čínském klubu Che-nan Ťien-jie do února 2020, v tomto roce ale hostuje ve Philadelphii, kde se mu velmi daří a je nejlepším nahrávačem severoamerické soutěže MLS.

Dočkalovu nejbližší budoucnost však údajně zástupci klubů budou teprve řešit. Stále jsou tedy ve hře všechny tři varianty: prodloužení hostování ve Philadelphii, setrvání v Che-nan Ťien-jienu nebo návrat do Evropy. A v posledním případě je logickým adresátem Sparta.