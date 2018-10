Sparťané musí být schopni prokopnout traverzu, říká Fukal. Ščasného strategii nechápe

před 3 hodinami

Sedmička sice nosí štěstí, ovšem evidentně ne Spartě. Letenští nastoupí do 290. derby se sedmibodovou ztrátou, tak špatně na tom nebyli dlouhých 77 let. A tehdy, v sezoně 1941/42, prohráli 0:7. "V neděli ale může Sparta dokázat, že má opravdu kvalitní tým. Že je rovnocenná, ne-li lepší než Slavia," tvrdí bývalý obránce Letenských Milan Fukal.

Praha - Derby nemá favorita. Nebo jinak: derby je specifický zápas, ve kterém se mažou rozdíly. Jsou to fráze, ale bývalý stoper Letenských Milan Fukal tvrdí, že tak to prostě je. A letos je to Sparta, kdo z toho může těžit.

V rudém dresu působil na přelomu tisíciletí, tedy v době, kdy na druhé straně řeky kopali Pavel Horváth, Ivo Ulich nebo Luděk Zelenka. "S řadou kluků jsem byl v kontaktu. Ale týden před derby jsme se bavit přestali," demonstruje důležitost derby Fukal.

"Je to výjimečných devadesát minut. Měl jsem možnost zahrát si třeba bundesligové derby mezi Hamburkem a St. Pauli, ale derby pražských S je ještě někde jinde," dodává.

Vítězství v derby je navíc impulsem, které dokáže tým nakopnout. A to přesně Sparta potřebuje: z posledních čtyřech zápasů posbírala pouhé tři body, v sobotu ve Zlíně předvedla strašidelný výkon.

"Pokud duel se Slavií zvládne, hráčům to výrazně pomůže. Vítězství jim může vlít novou energii, ověří si, že jsou konkurenceschopní v boji o titul," vysvětluje jablonecký rodák.

To červenobílí jsou v naprosto odlišném rozpoložení. Tým šlape, v Evropské lize Slavia vybojovala tři body v Kodani, v posledním ligovém kole si v poklidu zastřílela proti Dukle. "Daří se jí nejen výsledkově, ale i herně. Podívejte se třeba na Stocha, konečně se začal prosazovat také gólově," tvrdí Fukal a připomíná sedmibodový náskok, který Slavia na Spartu má. "V Edenu vědí, že pokud derby vyhrají, udělají jeden z mílových kroků směrem k titulu. I když liga bude samozřejmě ještě dlouhá."

Důležitost derby pro rudé barvy ilustruje i fakt, že se trenér Zdeněk Ščasný rozhodl v utkání ve Zlíně šetřit opory, kterým hrozilo žluté vykartování. Kanga, který si podle oficiálních zpráv léčil drobné zdravotní problémy, na Moravu ani neodjel, v základní sestavě pak chyběl Benjamin Tetteh.

"Jako fanoušek tohle nechápu," říká Fukal. "Jasně, derby je derby. Sparta v něm může hrát krásný fotbal, třeba dokáže i vyhrát, ale ona potřebuje vítězit i v těch zápasech, které nejsou tak sledované, tak hezké, ve kterých si prostě musí hrábnout. Výsledky se počítají za třicet kol, nejenom v zápasech proti Slavii, Plzni nebo Ostravě. Ve Zlíně ztratila a ty body jsou v nenávratnu," upozorňuje.

Podle bývalého stopera, který odkopal i devatenáct zápasů v národním týmu, má Sparta jednu z posledních šancí se v boji o titul ještě chytit. Personálně na to na Letné mají, ale v týmu postrádá větší vůli urvat i zápasy, ve kterých se týmu nedaří.

"V žádném případě neubírám hráčům vysokou kvalitu, všichni jsou ve Spartě po právu. Ale často postrádám tu sparťanskou bojovnost do poslední minuty, do poslední sekundy, tu vůli zlomit zápas jakýmkoli způsobem. Vždycky tu byly hvězdy jako Stanciu nebo Rosický, ale s nimi nastupovali kluci, kteří dokázali prokopnout i traverzu. Postrádám sílu každého jednotlivce v potřebném okamžiku týmu pomoct. To vytváří rozdíl od průměrných ligových týmů," zamýšlí se Fukal.