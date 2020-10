Kdyby zůstal fotbal, křičí kultura. Jsme zavřeni ze symbolických důvodů, říká Tvrdík

Předseda představenstva pražské Slavie Jaroslav Tvrdík považuje přerušení profesionálních fotbalových soutěží v Česku kvůli koronavirové pandemii spíše za symbolický než racionální krok.

Vzhledem k častému testování a dodržování mimořádných opatření je podle něj první liga jedním z nejbezpečnějších prostředí v zemi. Od ministra zdravotnictví Romana Prymuly má informace, že divácká omezení na stadionech potrvají nejméně do dubna.

"Na jednu stranu podporuji ta opatření ministra Prymuly, ministra Hamáčka, znám je. Spolupracoval jsem s nimi na jaře v ústředním krizovém štábu. Situace je velmi vážná. Na druhou stranu celý český fotbal se testuje, máme jen velmi málo pozitivních případů, fotbalisté jsou velmi zodpovědní. Mrzí mě, že fotbal nepokračuje," řekl Tvrdík v podcastu na webu Slávistickénoviny.cz.

"Nevím, co by mohlo být bezpečnější než fotbal na čerstvém vzduchu s přijetím přísných hygienických opatření, testováním, nepoužíváním šaten a sociálních zařízení. Ale chápu, že se musí zavřít všechno. Kdyby zůstal fotbal, křičí divadla, kultura, všichni. Jsme zavřeni spíše ze symbolických než racionálních důvodů, stáváme se dnes trochu symbolem doby," dodal šéf Slavie.

Nelíbí se mu, že se fotbalu a profesionálnímu sportu zatím nedostává odpovídajících kompenzací. "Stát by měl chápat, že jestliže vypsal řadu podpůrných programů, měl by myslet na český profesionální sport. Vidíme tu miliardový balíček na kulturu, spoustu balíčků pro podnikatele. Fotbalu stát do této chvíle nedal žádnou podporu," podotkl Tvrdík.

"Je ambicí dívat se na fotbal jako na volnočasovou aktivitu. Ale přitom pro prvoligové a druholigové kluby je to normální podnikatelská činnost. Investujeme, máme náklady a potřebujeme mít příjmy. My nejsme rekreační fotbal, že si půjdeme zahrát, jen když budeme mít náladu," upozornil bývalý ministr obrany.

Všechny sportovní soutěže jsou zastaveny od pondělí nejméně na 14 dní. Už od květnového restartu platí omezení fanoušků na stadionech, jejich počet se různě měnil.

"Měl jsem možnost s panem Prymulou osobně mluvit a vidím, že plánuje nutnost fanouškovských či jiných omezení minimálně do dubna příštího roku. Naděje na nějaký normální režim je někdy příští léto," poznamenal Tvrdík.

Oddychl si, že se mohou na českém území konat aspoň mezinárodní soutěže. Slavia 22. října začne skupinu Evropské ligy venkovním zápasem, Sparta a Liberec se představí doma. Zároveň podle něj mohou kluby dál trénovat.

"Jsem rád, že se podařilo aspoň vyjednat, že tam může být výjimka. Že můžeme trénovat a hrát Evropskou ligu. Pokud by nás národní lockdown vyřadil ze šance zvednout národní koeficient, mám strach, že skončíme jako slovenský fotbal, který nemá v základních skupinách nikoho," dodal Tvrdík.