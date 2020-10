Překvapená Sparta. Fotbal ukázal, že jeho bublina je funkční, tvrdí Letenští

Spartu přerušení soutěží kvůli přísnějším opatřením proti šíření koronaviru nepříjemně překvapilo. Především proto, že profesionální fotbal podle ní vynaložil desítky milionů korun z vlastních prostředků na zajištění bezpečného prostředí, díky kterému zaznamenal minimum pozitivních nálezů. Co dál, řeší i zástupci dalších sportů.

Vláda o zpřísnění opatření informovala dnes poté, co v posledních dnech narostly počty nakažených nemocí covid-19. Na dva týdny proto byly přerušeny veškeré profesionální i amatérské soutěže. Do konce týdne se ještě může hrát, ale bez diváků na stadionech.

"Jsme nepříjemně překvapeni. Zejména s ohledem na to, že profesionální fotbal z vlastních zdrojů vydal obrovské finanční prostředky na to, aby se hrálo," řekl mluvčí Sparty Ondřej Kasík.

"Letmým odhadem jde mluvit o desítkách milionů korun, možná i nižších stovkách, které fotbal vydal na to, aby byla zachována kontinuita soutěží," dodal.

Kasík připomněl, že Ligová fotbalová asociace po jarní dvouměsíční přestávce kvůli koronaviru zavedla řadu opatření a díky nim se soutěže v České republice mohly znovu rozběhnout. "Profesionální fotbal v České republice byl díky nim už na jaře schopen jako jeden z prvních obnovit činnost," uvedl Kasík.

"Procenta pozitivních testovaných hráčů, členů realizačních týmů a ostatních lidí z klubů svědčí o tom, že bublina, kterou profesionální fotbal vytvořil, je funkční. Z toho pohledu je přerušení soutěží nepříjemné překvapení," přidal mluvčí vedoucího celku první ligy, ve které kvůli koronaviru byly dosud odloženy jen dva zápasy.

Sparta alespoň uvítala výjimku pro zápasy mezinárodních soutěží, protože 22. října vstoupí na Letné do základní skupiny Evropské ligy proti Lille. "Máme jen dvě informace. První že se mezistátní utkání může odehrát, a druhou, že se bude hrát bez diváků," řekl Kasík s tím, že jak by klub řešil případný úplný zákaz hraní, už nemá cenu spekulovat.

Pro Spartu to ale i tak představuje komplikace, protože dosud se mohla utkání konat pouze za účasti 130 lidí. Pohárová utkání ale zajišťuje mnohem více osob. "My teď musíme sestavit plán, jak zápas uspořádat, protože při mezinárodních zápasech musí být dodržen poměrně vysoký standard zajištění," podotkl Kasík.

Opatření se dotknou také Liberce, který 22. října odstartuje působení v Evropské lize domácím zápasem proti Gentu. Mistrovské Slavie se naopak opatření příliš nedotknou, protože do základní skupiny vstoupí na hřišti izraelského celku Hapoel Beer Ševa.

"Jsme rádi, že byla oznámena ta výjimka pro mezinárodní zápasy a že nemusíme pořádat utkání s Gentem v zahraničí. Budeme nyní čekat na upřesnění podmínek. Věříme tomu, že budou nastaveny tak, abychom domácí utkání Evropské ligy proti Gentu opravdu mohli uspořádat," řekl tiskový mluvčí Slovanu Liberec Tomáš Čarnogurský. "Mrzí nás jen, že na utkání nebudou moci být přítomni fanoušci, kteří se na utkání ve skupinové fázi velmi těšili," doplnil.

Hokejová extraliga se bude do neděle hrát

Ředitel hokejové extraligy Josef Řezníček počítá s tím, že před pondělním přerušením sportovních aktivit v zemi kvůli nárůstu počtu nakažených covidem-19 bude v nejvyšší soutěži odehrán do neděle naplánovaný program. O dalším postupu by měli zástupci klubů s vedením extraligy jednat, až se vyjasní, jak opatření zasáhnou i do tréninkové přípravy.

"Komunikujeme na všechny strany jak s kluby, tak se všemi vrchními představiteli, abychom vůbec zjistili, co to obnáší. Jestli to je opravdu tak, jak bylo vyřčeno. Počkáme tedy určitě na písemné vyhotovení, do večera bude probíhat komunikace. Do neděle se zatím v tom rozpisu, který jsme si určili, nic nemění. To se odehraje," řekl Řezníček.

V pátek jsou na programu v extralize duely Vítkovice - Karlovy Vary a Brno - Plzeň a v neděli Brno - České Budějovice a Litvínov - Sparta. Od začátku tohoto týdne se hraje v jednotlivých soutěžích po předchozím zpřísnění opatření bez diváků.

"Doufám, že zítra se vydá nějaké písemné rozhodnutí o těch omezeních. Co to znamená volnočasové aktivity a uzavřené prostory. Od toho se bude odvíjet další jednání. Já předpokládám, že víkend odehrajeme a v pondělí si kluby dají určitě sraz nebo svolám nějakou telekonferenci," podotkl Řezníček.

"Musíme to, co nám vláda nebo ministerstvo zdravotnictví nahlásí, respektovat. Jenom se ptáme na dílčí podmínky, jestli budou tak, nebo tak. Vždycky čekáme na písemné vyhotovení a podle toho se rozhodujeme, ale vypadá to tak, že od pondělka na čtrnáct dnů budou vnitřní prostory uzavřeny. Já z toho cítím, že by to měla být i tréninková činnost a všichni zůstanou doma," navázal Řezníček.

To by podle něj znamenalo další velký zásah do termínové listiny. "Tím se samozřejmě ta situace horší, protože znovunaskočení do hry nebo do zápasu vezme zase nějaký čas. Po znovuzavedení tréninku se pak o připravenosti na zápasy musíme bavit v řádech několika dnů, určitě ne jednoho nebo dvou," připojil bývalý obránce Plzně, Jihlavy, Olomouce, Sparty Praha a Karlových Varů.

Původně se měla extraliga hrát do 18. října včetně bez diváků, a i proto vedení soutěže sáhlo v minulých dnech k přeložení zápasů 11. kola o den na pondělí 19. října. Teď se situace opět mění. "Všechna rozhodnutí jsou dělaná v tom smyslu, abychom dodrželi co největší počet utkání a plnili nějaké závazky. Sportovně-technicky to máme na starosti a předkládáme klubům varianty, kde se hraje nejvíc utkání," uvedl Řezníček.

"Samozřejmě, že jsme pořád optimisticky vzhlíželi k tomu, že to nějak bude pokračovat, ale na základě čísel, která vidíme dennodenně v médiích a stoupají u nás, tak se určitě optimismus velice korigoval," dodal Řezníček.

Nepříjemná situace, shodují se zástupci dalších sportů

Šéfové mužské a ženské basketbalové nejvyšší soutěže považují zastavení sportovního programu od pondělka na dva týdny za velice nepříjemnou situaci. Doufají, že se soutěžní duely poté rozjedou v co nejkratším možném termínu. Podrobnosti opatření si zjišťují zástupci basketbalistů Nymburka, protože mohou zasáhnout i do přípravy na jejich duel Ligy mistrů na hřišti tureckého celku Tofas Bursa naplánovaného na 20. října.

"Je to pro nás hodně nepříjemná situace. Chtěli jsme udělat maximum pro to, aby se liga nezastavila. Teď ale musíme přijmout rozhodnutí vlády a přizpůsobit se. Nezbývá nám než doufat, že po dvou týdnech se budou moct hráči opět vrátit do hal a liga se znovu rozběhne v nejkratším možném termínu," uvedl předseda Asociace ligových klubů Tomáš Kotrč.

"Zatím stále můžeme ligu kompletně dohrát, pro odložené zápasy bude možné využít i listopadové reprezentační okno. Fanouškům můžu slíbit, že se budeme snažit najít cesty, jak jim basketbal doručit i v době zavřených hal," doplnil Kotrč.

Na nucenou pauzu se chystá i nejvyšší ženská soutěž. "Pro český sport obecně a basketbal nevyjímaje je to hodně nepříjemná situace. Věřili jsme, že se liga nezastaví, ale teď musíme přijmout rozhodnutí vlády a přizpůsobit se," prohlásil guvernér Asociace ženských ligových klubů a šéf ženské ligové soutěže Daniel Kurucz.

"Nemáme v tuto chvíli ve hře žádná utkání evropských pohárů, takže výjimka se nás zřejmě týkat nebude. Můžeme teď hlavně doufat, že se hráčky po dvou týdnech budou moci vrátit do hal a ligová soutěž se co nejdříve rozběhne," podotkl Kurucz.

V rychlý restart doufají i volejbalisté. "Na situaci jsme se dlouhodobě připravovali a něco podobného jsme bohužel očekávali. Dál pojedeme podle manuálu, který jsme si schválili před sezonou. Doufám, že oblast profesionálního sportu bude v první vlně rozvolnění, protože je zde řada lidí s hlavním pracovním úvazkem," uvedl předseda Českého volejbalového svazu Marek Pakosta.

Na specifické postavení elitních sportovců poukázal i Kurucz. "Hráčky jsou z velké části profesionální sportovkyně a tímto rozhodnutím jim vlastně na dva týdny bereme práci. Už dvoutýdenní pauza způsobí Renomia ŽBL jak sportovní, tak ekonomické komplikace a delší pauza by je jen prohloubila," dodal Kurucz.

Vedle zápasů fotbalové Evropské ligy se mezinárodní utkání týkají v tomto čtrnáctidenním období také basketbalistů Nymburka. Ti mají 20. října sehrát duel Ligy mistrů na hřišti tureckého celku Tofas Bursa, doma na toto období naplánovaný duel nemají.

"Momentálně jsme teprve ve fázi zjišťování potřebných informací. Zatím není jasné, zda jako vnitřní sport můžeme žádat o výjimku na mezinárodní zápasy, když vnitřní sportoviště mají být zavřená, což by nám neumožnilo na utkání adekvátně trénovat," vedl výkonný ředitel Nymburka Ondřej Šimeček.

Na trénování extraligových hráčů a hráček bude tlačit i volejbalový šéf Pakosta. "Jsou rovněž připraveni dodržet veškerá hygienická nařízení v hale," dodal.