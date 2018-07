Fotbalisté Slavie na úvod soustředění porazili Rapid Vídeň 2:0, Jablonec rozstřílel Varnsdorf

před 3 hodinami

V dalších utkání Jablonec s přehledem porazil Varnsdorf 5:0 a Karviná remizovala s týmem Zaglebie Sosnowiec 2:2.

Wels - Fotbalisté pražské Slavie na úvod herního soustředění v Rakousku porazili Rapid Vídeň 2:0. Úřadující český vicemistr rozhodl o výhře na třetím týmem uplynulé sezony rakouské ligy góly Stanislava Tecla a Jana Sýkory v druhé části prvního poločasu.

Slavia byla od úvodu lepší a soupeře přehrávala. Dvě šance neproměnila, ale ve 26. minutě našel Van Buren přihrávkou za obranu Tecla a ten střelou mezi nohy brankáře otevřel skóre. Také k druhé trefě přispěl dlouhým nákopem slávistický gólman Kolář, jehož pas si za obranou našel Sýkora a zvýšil.

Po změně stran slávistický kouč Trpišovský prostřídal a další gól už nepadl. Posledních 20 minut si zahrál i stopera Deli, kterého trápily v úvodu přípravy zdravotní potíže. Naopak kvůli drobným problémům nehráli Stoch, Flo, Mešanovič a také nejnovější posila Rumun Baluta.

Slavia odehrála v přípravě včetně dnešního duelu dosud čtyři utkání. Na úvod vyhrála 9:1 v Chotěboři, pak porazila Žižkov 4:0 a prohrála se Slovanem Bratislava 0:1. V sobotu na soustředění v Rakousku čeká červenobílé dvojzápas s maďarským celkem Mezökövesd-Zsóry.

Nevídanou formu zatím mají v letní přípravě fotbalisté Ostravy. Baník dnes zvítězil na hřišti slovenského mistra Trnavy 1:0 gólem Martina Filla ze 48. minuty a ani ve čtvrtém duelu neinkasoval. V součtu se závěrem minulé ligové sezony Slezané udrželi čisté konto už šestkrát po sobě.

Dařilo se také Jablonci, který smetl pěti brankami druholigový Varnsdorf 5:0. Tři góly dal třetí tým uplynulé ligové sezony během úvodních devíti minut a na konci se dvakrát trefil mladík Tomáš Čvančara.

"Je vidět, že hráči si na sebe zvykají, noví do toho pomalinku zapadají. Dokud jsme měli síly, mělo to parametry, ač tam chyby byly, především v druhém poločase," řekl pro klubový web jablonecký trenér Petr Rada.

Teplice zvítězily až gólem v 72. minutě 1:0 nad Jihlavou, která sestoupila do druhé ligy. Severočeši měli obrovské štěstí, protože Vysočina v závěru během dvou sekund trefila břevno a pak tyč.

"Brali jsme to de facto jako by to byl ligový soupeř. Jihlava měla na začátku víc šancí než my, rozjížděli jsme se pomalu. Jsme spokojeni s výhrou, protože každá výhra se počítá, i když je to v přípravě," uvedl teplický asistent trenéra Radim Nečas.

Karviná remizovala s nováčkem polské ligy Sosnowiecem 2:2, když dvakrát dokázala dotáhnout jednobrankovou ztrátu. "Bylo obrovské vedro. Soupeř vystřídal dvě jedenáctky, my naopak to odehráli v jedné sestavě, protože potřebuji, aby hráči už chytli zápasový rytmus. Z toho pohledu pro nás 2:2 zajímavé. V prvních 20 minutách jsme měli pět gólovek a zase jsme je neproměnili. Ale musím hráče pochválit, že se dokázali dostat zpět do zápasu," řekl karvinský trenér Roman Nádvorník.

Nerozhodný výsledek s polským celkem uhrálo i Slovácko, které remizovalo 1:1 s Piastem Gliwice. Soupeře poslal do vedení český útočník Michal Papadopulos, za tým z Uherského Hradiště po změně stran srovnal Jakub Petr.

Přípravná utkání

Slavia Praha - Rapid Vídeň 2:0 (2:0)

Branky: 26. Tecl, 44. Sýkora.

Sestava Slavie:

I. poločas: Kolář - Coufal, Jugas, Ngadeu, Zelený - Kúdela - Van Buren, Hušbauer, Sýkora, Zmrhal - Tecl.

II. poločas: Kolář - Frydrych, Kúdela (77. Coufal), Pokorný, Zelený (70. Deli) - Souček, Valenta - Van Buren (59. Auer), Musa, Bořil - Škoda. Trenér: Trpišovský.

Zaglebie Sosnowiec - MFK Karviná 2:2 (1:0)

Branky: 16. Cichocki, 75. Sanogo - 50. Weber, 81. Lingr.

Sestava Karviné: Pastornický (46. Ciupa) - Moravec, Piroch, Smrž, Tusjak - Mareček - Lingr (82. Egri), Weber, Suchan (62. Moskál), Galuška (86. Putyera) - Ramírez (75. Řapek). Trenér: Nádvorník.

FK Jablonec - FK Varnsdorf 5:0 (3:0)

Branky: 7. a 9. Doležal, 80. a 84. Čvančara, 2. Chramosta.

Sestava Jablonce:

I. poločas: Hanuš - Holeš, Hovorka, Břečka, Hanousek - Hübschman - Masopust, Kratochvíl, Acosta - Doležal, Chramosta.

II. poločas: Hanuš - Masopust, Lischka, Břečka, Hanousek - Acosta, Kratochvíl, Trávník, Jovovič - Chramosta (64. Čvančara), Ikaunieks. Trenér: Rada.

FK Teplice - Vysočina Jihlava 1:0 (0:0)

Branka: 72. Šup.

Sestava Teplic:

I. poločas: Diviš - Vondrášek, Ljevakovič, Král, Krob - Kučera - Trubač, Žitný, Hora, Luts - Vaněček.

II. poločas: Němeček - Šup, Čmovš, Král, Šimeček - Kučera (65. Trubač) - Rezek, Kodeš, Diaz, Shejbal - Červenka. Trenér: Šmejkal.

1. FC Slovácko - Piast Gliwice 1:1 (0:1)

Branky: 64. Petr - 19. Papadopulos.

Sestava Slovácka: Daněk - Juroška, Krejčí (46. Šimko), Hofmann, Reinberk (46. Divíšek) - Navrátil, Machalík (46. Kohút), Daníček, Sadílek (46. Janošek), Petr (70. Hellebrand) - Kuchta (46. Kubala). Trenér: Kordula.

Trnava - Baník Ostrava 0:1 (0:0)

Branka: 48. Fillo.

Sestava Ostravy: Laštůvka - Pazdera (67. Mešaninov), Procházka (73. Pokorný), Stronati, Fleišman - De Azevedo (46. Fillo), Šindelář (79. Kaloč), Hrubý (46. Jirásek), Granečný (81. Bolf) - Baroš (46. Pedrinho), Diop (70. J. Šašinka). Trenér: Páník.