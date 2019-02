Sparta může být štikou jara, tvrdí Straka. Je dobře, že se zbavila žoldáků

před 1 hodinou

Pět let strávil fotbalový trenér František Straka v zahraničí. Trénoval na Slovensku, v Egyptě nebo Libanonu. Zvlášť štace v arabském světě si pochvaluje a vyzdvihuje i tamní fotbalovou úroveň. Na podzim se vrátil do Česka, kde by opět rád trénoval. Před startem jarní části Fortuna:Ligy přidal pro Aktuálně.cz svůj pohled na šance jednotlivých týmů a vyjádřil se i k situaci ve Spartě.

Jako zatím poslední trenér jste dovedl Spartu do základní skupiny Ligy mistrů. Jak se díváte na situaci klubu a poslední, řekněme, nepovedenou éru?

To už se stalo a je to pryč. Teď mě zajímá, co bude. Jsou tam určité pozitivní změny jako například Tomáš Rosický na pozici sportovního ředitele.

Došlo v poslední době podle vás ke změně k lepšímu?

Nejen já, ale celá sparťanská veřejnost je zvědavá, jak Sparta na jaře odstartuje. Myslím si, že se změnilo klima. Co jsem četl, co vím a vnímám, je podle mě hodně pozitivní. Samotná příprava, kterou Sparta absolvovala, je pozitivní.

Opravdu se snaží soustředit na správnou stránku. Na to, co Spartu vždycky zdobilo. To bylo to srdíčko, chtít za klub hrát a bojovat. Určitě je pozitivní, že se Sparta dokázala zbavit žoldáků, kteří přišli do Sparty pouze vydělávat peníze a bylo jim to úplně jedno. Tyto změny vnímám hodně pozitivně. Přichází mladí hráči, kteří mají chuť se rvát za Spartu. Ono to možná bude chvilku trvat, ale tohle je správný krok. Aby hráči jako Sáček, Drchal nebo Hložek dostávali pomalinku šanci. Sparta i správně nakoupila. Myslím si, že Hanousek na levé straně je velice dobrý hráč. Rozhodně to bude přínos pro Spartu.

Pak už bude záležet na tom, aby mančaft šlapal. Na všechny strany je cítit, že Sparta se chce dostat z průměru, z nezdaru, ze zklamání. To, co se stalo, byl obrovský úlet. Chtějí vrátit Spartu zase tam, kam patří. Pro lidi v klubu i pro veřejnost, která to velmi vnímala.

Šlo opravdu hlavně o bojovnost?

Asi jo. Podívejte se, jestliže nemáte partu kluků, která šlape, rozumí si, ví, co chce, a táhne za jeden provaz, tak se těžko může něčeho dosáhnout. Bohužel v tomhle případě tam byl problém ten, že tam bylo hodně národností a ti hráči v podstatě si možná ani nerozuměli. Málokdo asi uměl řeč na takové úrovni, aby si rozuměli. To pak bylo vidět, že si nerozuměli ani na hřišti.

Je to i otázka taktického systému. Co hrát, jak hrát, aby hráči, kteří přicházeli na Spartu, hráli na pozicích, které mají hrát, a neexperimentovalo se. Je důležité ustálit sestavu, která bude šlapat, bude úspěšná, bude mít takzvaný konfident. Sebevědomí je hodně důležité, a proto bude důležitý vstup do jarní části. Troufám si tvrdit, že by ještě mohla potrápit celky před nimi.

I Slavii a Plzeň, které mají více než deset bodů náskok?

Oproti Spartě mají Plzeň a Slavia ustálené sestavy. To je jasně vidět, což dokazovaly i v základních skupinách evropských pohárů. Slavia Praha má momentálně kádr nejkonsolidovanější a má rozdílové hráče, jako je Miňo Stoch. To si musíme přiznat. Dokázala stáhnout další posily jako například Ševčíka. V tomto směru udělala krok kupředu. Plzeň, to už je pomalinku tradice. Ustálený mančaft x let spolu, ví, co má hrát. Podle mě se o titul porvou tyto dva týmy, ale Sparta může být štika, která se může přiblížit a překvapit.

To ovšem může být i Baník Ostrava. Málokdo čekal, že bude hrát tak nahoře. Má dobré individuality, je kvalitní, silový. Je to další černý kůň. Jsem zvědavý i na Zlín. Odešel Míša Bílek, přišel Pivarník po faux pas v Brně. Jsem opravdu zvědavý, jakým způsobem to bude zvládat. Pak záleží na ambicích dalších klubů, jestli se budou chtít dostat do šestky.

Českou ligu popisujete jako hodně vyrovnanou. Zvedla se její úroveň třeba proti době, kdy jste v ní působil naposledy v roce 2013?

Absolutně. Naše liga se zvedla a má svou úroveň. Bude určitě velice zajímavá. Samozřejmě všichni stále diskutujeme o novém herním systému. První šestka se rozdělí, pak bude střed a spodní část hrající o záchranu.

Líbí se vám?

Abych se přiznal, velký fanda toho nejsem. Každý by si měl uhrát to, co si zaslouží. Maximálně bych souhlasil, že by se mohlo hrát třetí barážové místo - třetí od konce by hrál o udržení se třetím týmem druhé ligy. To by bylo určitě zajímavé.

Přesto si myslím, že je na co se těšit. Máme za sebou nejkratší přestávku, jaká tu kdy byla. V tom se přibližujeme Evropě. V západních ligách jsou krátké přestávky a je to dobře. Proč nehrát, když se dá hrát? Co si budeme povídat, musíme se přizpůsobit fotbalu, který se momentálně v Evropě hraje. Nesmíme zaspat. Musí to být progres, ať už jde o nároďák od jednadvacítky dolů. Musíme zapracovat na rychlosti, technice i taktické vyspělosti. Máme co dohánět. Doufám, že naše týmy, ať už je to Slavia i Plzeň, které budou na jaře hrát v pohárech, obstojí a budeme se přibližovat Evropě. Protože tam problémy v minulých letech byly.

Naposledy jste trénoval v Libanonu, který jste si pochvaloval…

Užíval jsem si ho!

Ale teď byste podle svých slov rád trénoval zase v Česku, stále to platí?

Ano, stále to platí, na tom se nic nemění. Zatím ovšem žádný kontakt neproběhl.

Co vám angažmá v Egyptě a Libanonu dala?

Dalo mi to hrozně moc, získal jsem obrovské zkušenosti. V Libanonu i v Egyptě, který fotbalově uznávám. Je to vyspělá fotbalová země, která produkuje velice dobré hráče i do Evropy. Herní styl, stadiony, logistika, připravenost, ve všem to má velkou úroveň. Libanon je na tom trošku hůř, protože není tak velký jako Egypt. Na druhou stranu jsou to neskuteční srdcaři, fotbal je pro ně modla.

Jaká zkušenost byla hodně cenná?

Velkou jsem získal z Asijského poháru. Hrál jsem tam s Al Ansarem, je to něco jako Evropská liga. Poznal jsem herní styl, který se hraje v Sýrii, Jordánsku, Ománu, Emirátech a jiných zemích. To jsou podceňované země, ale mají svoji kvalitu. Kolikrát by se tam člověk mohl poohlédnout po posilách, které jménem nejsou tak známé, ale jsou to kvalitativně dobří hráči. Mohli by udělat progres v Evropě. Příkladem může být Salah, kterého nikdo neznal a nakonec je to špičkový hráč.

V Bohemians se blýskl Júsuf Hilál z Bahrajnu, kterého obratem koupila Slavia. Jsou v arabských zemích další hráči pro českou ligu?

Určitě, protože mají jednu obrovskou přednost: jsou výborně rychlostně vybavení. K tomu jsou skvěle vybavení technicky. Mají nějaké problémy po technicko-taktické stránce, ale jsou to hráči, kteří neuvěřitelně rychle chápou veškeré pokyny. V tomto směru ten progres jejich začlenění do našeho fotbalu by nebyl žádný problém. To jsou hráči, kteří milují fotbal, nejdou za každou cenu za penězi. Chtějí naopak udělat další krok do dalších klubů. To vítám. Mladí hráči sem můžou přijít.

Můžeme v budoucnu čekat v Evropě více hráčů z této oblasti?

Podívejme se třeba do Premier League nebo Bundesligy, kolik hráčů z arabského světa tam hraje. To je příklad toho, že jsou tam velice dobří a inteligentní hráči, kteří jsou profíci se vším všudy. To je zdobí, v tomto směru by to neměl být problém.

Jaké to pro vás bylo, žít v cizí zemi? Jak jste třeba trávil čas mimo fotbal?

Bylo to náročné. Člověk byl sám, i když jsem tam měl asistenty. Člověk se musí přizpůsobit podmínkám, ale já jsem poznal velice příjemné a přátelské lidi. Nesetkal jsem se s ničím, co by mě nějakým způsobem odradilo a chtěl bych domů na základě nějaké nejistoty. Byl tam respekt se vším všudy. Jediný problém je jejich mentalita. Je dost zvláštní, dost těžká, dost nepříjemná. V mnoha případech člověk potřebuje opravdu docela psychologické znalosti, jak s nimi jednat. Neradi se smiřují s tím, když musí sedět na lavičce, když střídají, nebo s dalšími věcmi, které jsou v Evropě absolutně normální. To je minus. Jinak to bylo velice pozitivní, naučné, poznal jsem několik herních systémů, skvělé lidi, trenéry, manažery. Poznal jsem lidi, kteří mají rádi fotbal, a to se nejvíc cení. Bylo to velice prima.