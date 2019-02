Odchod Vrby z Plzně? Máme jasno, o trenéra se už nebojím, říká manažer Šádek

před 2 hodinami

V komfortní finanční situaci vstupuje Viktoria Plzeň do jarní části Fortuna:Ligy. "Příjmy z Ligy mistrů vrátíme zpátky do klubu," proklamuje generální ředitel Adolf Šádek.

Především díky snové injekci ve výši 770 milionů korun z Ligy mistrů skončila Viktoria Plzeň v loňském roce v černých číslech, což je v českém profi fotbale unikum. Spolu s tím však vedení čeká povinnost: zaplatit daň z příjmu. "A můžu ubezpečit finanční úřad, že ji zaplatíme," vtipkoval na tiskové konferenci před zahájením jara generální ředitel klubu Adolf Šádek.

A co uděláte se zbytkem zisku?

Peníze budeme postupně vracet zpátky do klubu. Do infrastruktury, nakupování a výběru hráčů. Navíc je pozitivní, že nejsme nuceni prodávat hráče.

Máte tu sumu rozdělenou na oblasti, do nichž chcete investovat?

Takhle my nepracujeme. Vycházíme i z toho, jaká je aktuální potřeba klubu. Pokud by byla taková, že bychom museli celou částkou reinvestovat do toho, abychom udrželi sportovní úroveň, na jaké nyní jsme, tak bychom to udělali.

Během zimní pauzy jste jednali o odchodu střelce Michaela Krmenčíka do Brugg, přestože hvězda týmu nyní prochází dlouhodobou rehabilitací po operaci zkříženého vazu v koleni. Krmenčík do Belgie i odletěl - proč jeho transfer nevyšel?

Plzeň jako Barcelona Nejen v zápasech ligy mistrů, ale i ve vyřazovacích bojích Evropské ligy proti Dinamu Záhřeb bude dresy Plzně zdobit logo Nadace pro transplantace kostní dřeně. Patří tak k prvním v Evropě, podporu vstupu dárců do registru tímto způsobem vyjádřila už jen slavná Barcelona. Společně s evropskými velkokluby se pak Viktoria zúčastnila i speciální aukce, která Nadaci vynesla více než 400 000 korun.

Krmimu jsme slíbili, že jakmile přijde nějaká nabídka, budeme o ní jednat. Sám jsem byl zaskočený, že Bruggy do jednání vstoupily dva měsíce po jeho operaci, nicméně jsme chtěli dodržet slib, který jsme mu dali. Na počátku Bruggy dokonce operovaly se sumou, kterou bychom byli i ochotni akceptovat, ale pak se začal celý transfer vyvíjet jiným směrem. A protože pouštět Michaela ani nebyla naše priorita, jednání s Bruggami jsme ukončili.

Takže už o dalších případných nabídkách na Krmenčíka jednat nebudete?

Než se po zranění vrátí na trávník, tak se s nikým bavit nebudu, i kdybych to sliboval třeba se dvěma zdviženými prsty. Další přestup si musí vykopat na hřišti.

V závěru podzimu se pak v některých médiích objevily spekulace, že o nabídce k odchodu jedná i trenér Pavel Vrba. Máte strach, že byste mohl o zkušeného kouče přijít?

Předně já strach vůbec nemám. A obávání jeden o druhého už jsme si vysvětlili dřív - Pavel je kvalitní trenér a ať už skončíme první nebo druzí, tak o něj zájem určitě bude. Nicméně od chvíle, co se do Plzně vrátil (předloni v létě), tak se neobjevila žádná nabídka, o které bychom spolu diskutovali. Prostě si vyhodnotil, že žádná není v takové rovině, aby jí zatěžoval klub.

Do jara vyrazíte se třemi novými tvářemi - útočníkem Jeanem-Davidem Beauguelem a záložníky Joelem Kayambou a Erikem Pačindou. Jak to vypadá s příchodem talentovaného Ladislava Krejčího z Brna?

Zatím jsme jeho přestup nedotáhli, v nejbližších dnech budou jednání finalizovat. Ale i když k dohodě dospějeme, je to mladý kluk, takže v každém případě zůstane hostovat v Brně.