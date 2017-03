Sparťanská tajemství: Radu protlačil Košťál. A Vrba staví Křetínského před dilema, nejen o Hřebíkovi

před 44 minutami

Trenér Pavel Vrba měl dát Danielu Křetínskému jasně najevo, že je ochoten uvažovat o svém příchodu do Sparty jen tehdy, pokud by fungovala úplně jinak než dnes

Praha - Úsměv mu září tak bělostně a rozjásaně, že by se Petr Rada klidně uživil i jako model v reklamě na zubní pastu. Teď zrovna má ale lepší džob, od úterka je trenérem ve fotbalové Spartě a zákulisní zdroje se shodnou, že za překvapivé angažmá může děkovat i Vlastimilu Košťálovi.

Bývalý boss Sparty už je sice pěkných pár let "uklizen za větrem" coby spokojený hoteliér v rakouském Kaprunu, nicméně jeho klika si v českém fotbale, jak vidno, nadále udržuje nezpochybnitelný vliv.

Ve chvíli, kdy Spartě selhal její experiment s nezkušenými trenéry a rozhozený majitel klubu Daniel Křetínský se stal opět náchylnějším k tomu strhávat kormidlo svého Titaniku vlastně kamkoli, klidně i do protisměru, vycítily konzervativní kruhy svou příležitost. A poměrně snadno už pak do hry znovu nasadily jméno, které už by dnes na takové adrese čekal asi málokdo.

Role určená Radově figuře je nyní na Letné vnímaná tak, že pravděpodobně půjde o výstup toliko epizodní. S tím, že v létě má do Sparty přijít nový velký hráč, v Křetínského představách ideálně Pavel Vrba. Jenže ten je údajně ochoten bavit se v souvislosti se svou další trenérskou kariérou leda o takové Spartě, jež by byla nastavena zcela jinak než dnes.. S jinak přerozdělenými kompetencemi, s jinými lidmi.

Sparta tedy nyní rozehrává důležité partie ve dvou paralelních rovinách, jež se jednou mohou i protnout. Za prvé řeší záchranu zbytku sezony. A za druhé vybírá cestu, jíž by se pak mohla držet s perspektivou několika příštích let.

Vystoupí z labyrintu, ve kterém se už dlouho sama sobě ztrácí? Dotlačí Pavel Vrba, vývoj událostí či snad jiné další vlivy majitele klubu Daniela Křetínského k tomu, aby se vzdal joysticku své nejmilejší hry, a poskytl tak Spartě šanci, aby se z experimentálního kabinetu jeho těkavých nápadů proměnila v profesionální klub s pevnou koncepční linií?

Právě tyhle otázky jsou pro budoucnost letenského klubu zásadní.

Sparta udržuje spojení s Vrbou a Hapalem

Vždyť co si kupříkladu myslet o tom, že je Daniel Křetínský ještě v prosinci schopen malovat si s Jindřichem Trpišovským po boku několik dlouhých hodin nejrůznější varianty aplikací fotbalové moderny, aby vlastně jen o pár týdnů později angažoval Petra Radu, i s jeho tradičním repertoárem o důrazu a štěstíčku? Je to jako váhat s koupí sportovního vozu, protože se vám u něj nezdá nějaká jednotlivost, dejme tomu řešení odvzdušňovacího ventilu karburátoru. Tak řeknete ne. A za pár dní si pořídíte žebřiňák.

Abychom se v tom všem snáze zorientovali, zkusme teď hledat odpovědi i na několik dalších otázek provázaných s tím, co se teď uvnitř Sparty vlastně děje.

Které trenéry Sparta oslovila, když odvolala od ligového týmu Tomáše Požára s Davidem Holoubkem?

Zdroje se shodnou, že Sparta zůstává v průběžném kontaktu s Pavlem Vrbou, který ale odmítá přijít do Sparty nastavené tak jako dnes. Alternativou do budoucna pro letenský zůstává i Pavel Hapal, jehož jasnou prioritou je ale nyní letní ME "21" v Polsku, na kterém povede slovenský výběr. V metropoli na Dunaji ho vnímají též jako potenciální kádrovou rezervu pro A-tým, pokud by snad jednou měla pohasnout hvězda Jána Kozáka. Ani zájem Sparty ovšem do léta patrně neuvadne.

Jak vlastně vypadá žebříček priorit Pavla Vrby?

Sám bývalý reprezentační kouč poskytl nedávno v médiích obecné vyjádření, že coby trenér by rád už brzy znovu pracoval, aniž by přitom rozlišoval prioritu mezi zahraničím a českou soutěží.

Lidé, se kterými o svých plánech hovoří důvěrněji, však zmiňují, že nejsilněji Vrbu stále oslovují možnosti, které před nedávnem v roli trenéra Machačkaly objevil v ruské lize. Žádnou konkrétní nabídku z této soutěže ale nyní patrně k dispozici nemá.

Průběžně je Vrba v kontaktu i s Viktorií Plzeň, kde za prvé stále lavírují v otázce důvěry vkládané do současného kouče Romana Pivarníka, za druhé se doslova děsí toho, že by Vrba mohl posílit konkurenční Spartu.

I situace uvnitř Viktorie Plzeň zurčí neklidem a měnit se může i velmi zprudka a náhle, klidně i po dnešní dohrávce na Bohemians.

Jaké podmínky si Vrba klade v jednáních se Spartou?

Znalci zákulisí se shodnou, že Vrba je lehce rozpolcen. Na jednu stranu si uvědomuje, že historicky patří blíž k Plzni a odklon na Letnou by nejspíš vyvolal i nepříznivé reakce fanoušků. Zároveň v něm ovšem pracuje i jisté vzrušení z nabízené výzvy vybudovat po silné Plzni i silnou Spartu.

Údajně měl Vrba Křetínskému říci, že je ochoten spolupracovat leda se Spartou, která by ještě před jeho příchodem byla oproti té současné zásadně přetvořena. Rozhodovací kompetence o přestupech a dalších klíčových otázkách by musely z majitele klubu přejít buď přímo na Vrbu, nebo ředitele klubu, jemuž by trenér důvěřoval, nejspíš by měl tendenci přivést si sebou Dušana Fitzela.

Velký problém má údajně Pavel Vrba s osobou Jaroslava Hřebíka. Jejich dlouhodobou vzájemnou antipatii znásobila před časem roztržka při projednávání koncepce mládežnických akademií, kterou na FAČR připravili Vrba s Fitzelem - a Hřebík ji odmítl, což tehdy Vrbu vytočilo k nepříčetnosti.

Pod jednou střechou, tedy v jediném klubu by vedle sebe nejspíš Pavel Vrba s Jaroslavem Hřebíkem pracovat nemohli.

Bylo nyní při hledání dočasného trenéra Sparty opět reálně ve hře i jméno Václava Kotala?

Zdá se, že nikoliv. Poté, co si Sparta vyhodnotila, že ideálního trenéra, u kterého by si byla jista perspektivou dlouhodobé spolupráce, teď během pár dní nesežene, začala řešit variantu kouče dočasného. A tady bylo údajně velmi rychle jasno, že půjde o Petra Radu.

Se jménem Václava Kotala si Sparta poměrně vážně pohrávala v uplynulých měsících, teď se ale situace vyvinula tak, že se po špatném vstupu do jara a pádu Davida Holoubka, premianta hřebíkovské školy, ocitla tato frakce uvnitř Sparty v silné defenzivě. A příchod Václava Kotala, někdejšího Hřebíkova asistenta, stejně jako možné povýšení Martina Haška, úspěšného kouče Vlašimi, dnes vlastně jakési další mládežnické pobočky Sparty, se tak na jednacím stole reálně neobjevily.

Kotal nyní pracuje jako kouč reprezentační "17" a hned dva zdroje z FAČR potvrdily, že se na možnost jeho případného uvolnění v těchto dnech nikdo ze Sparty neinformoval.

Kdo prosadil sparťanské angažmá Petra Rady?

S doporučením na trenéra Petra Radu měl přijít Vlastimil Košťál, někdejší boss Sparty i fotbalové reprezentace. Právě v ní dal ostatně před lety Radovi velkou šanci, když prosadil, aby na místě Brücknerova prvního asistenta nahradil Miroslava Beránka. Následně této pozice a zkušenosti využil Rada i ve chvíli, kdy Karel Brückner u týmu končil - a po Euru 2008 se jeho dosavadní asistent na uvolněnou židli hbitě vyšvihl.

V konkurzu samotném měl tehdy Košťál paradoxně v úmyslu podporovat kandidaturu Jozefa Chovance, ale když shledal, že se mu ostatní členové "fotbalové vlády" za zády spiklenecky smluvili na Radovi, hlasoval pro něj nakonec s nimi. A vysoké fotbalové funkce záhy opustil.

I ve své současné roli hoteliéra z Kaprunu udržuje Košťál s Radou nadále přátelské vztahy a v uplynulých dnech tak trochu v roli jeho manažera skrze své sparťanské důvěrníky v čele s viceprezidentem klubu Dušanem Svobodou ambiciózního Radu do Sparty prosadil. Tenhle cenný odznáček Radově trenérské kariéře dosud scházel, teď už ve sbírce nechybí. Mezi Radovými přímluvci nescházel ani další jeho kamarád, sparťanský útočník David Lafata.

Jaké změny ve Spartě lze od Rady očekávat?

Co se týče sestavy, která vyběhne proti Zlínu, tipují zasvěcení, že z ní Rada dost možná vyřadí Tiemoka Konatého. Jednak moc nepreferuje fotbalisty, s nimiž se příliš nedomluví, jednak by se tím mohl snažit zalíbit těm příznivcům Sparty, co Afričanovo odstavení od týmu už od jeho podzimní rebelie vyžadují.

Hned při své první návštěvě v kabině Sparty měl Petr Rada utrousit i kritickou zmínku na adresu brankáře Tomáše Koubka, a to v souvislosti s gólem, který dostal v Mladé Boleslavi. To by teoreticky mohlo signalizovat, že se do brány tentokrát možná připraví spíš David Bičík.

Může ještě Petr Rada dovést v této sezoně Spartu k titulu?

Teoreticky je možné všechno, Tipsport na takovou možnost vypisuje kurz 10:1. Na vedoucí Slavii sice Sparta ztrácí už 9 bodů, ale jak s ní, tak s druhou Plzní ještě na jaře bude hrát vzájemné zápasy.

Ještě ožehavější problém než v dosud poztrácených bodech se však dosud rýsoval ve velmi nepřesvědčivém herním projevu týmu. Odpověď na otázku, zda se Sparta ještě nadechne ke stíhací jízdě, může nastínit už páteční duel se Zlínem, Rada dobře ví, že první dojem, kterým se odprezentuje, bude pro další vývoj klíčový. Hned po dvoutýdenní reprezentační pauze pak ligový program naservíruje derby "S".

Jak dlouho setrvá trenér Rada ve Spartě?

Zdroje se shodnou, že s ním Sparta zatím počítá do konce sezony, ovšem pak se věci mohou vyvinout jakkoli. Oficiálně Sparta Radovu předpokládanou "dočasnost" nekomentuje, realita je taková, že trenér dostal smlouvu na dobu neurčitou, což je ve Spartě poměrně standardní záležitost.

Záležet samozřejmě bude na výkonech a výsledcích Sparty pod Radovým vedením, stejně jako na dalších plánech Pavla Vrby, ale i případné ochotě Sparty změnit něco na způsobu, jakým nyní (ne)funguje.

Kostky jsou vrženy…

