Vrba by se prý české lize nebránil. Sparta ale není jedinou možností, říká

Sparta je bez trenéra, Pavel Vrba se chce vrátit do fotbalového dění. Nejbližší dny napovědí o nejbližším osudu bývalého reprezentačního trenéra.

Praha - Fotbalová Sparta po velmi slabém vstupu do jarní části sezony odvolala trenéry Tomáše Požára a Davida Holoubka. Mezi adepty na volné místo šéfa střídačky Sparty patří dlouhodobě i Pavel Vrba.

Bývalý reprezentační trenér a naposled kouč ruské Machačkaly uvedl pro Moravskoslezský deník, že se chce znovu zapojit do fotbalového dění. "Chci trénovat. Zda to bude hned, nebo až v létě, nedokážu říct."

Podle něj jsou v Česku kluby, které by ho zajímaly. "Je to o jednáních, je to o dohodě. To platí o Česku i o zahraničí. V této chvíli je to otevřená věc," pokračoval Vrba.

Podle informací Aktuálně.cz chce Sparta představit nového trenéra už v dalším ligovém kole proti Zlínu, nebo nejpozději příští týden během reprezentační přestávky. "V současné době jsou ale v Česku tři čtyři dobré a zajímavé adresy. Proto bych nespecifikoval jenom Spartu," mlží.

Následující týden výrazně napoví, kudy budou směřovat další trenérské kroky Pavla Vrby.

