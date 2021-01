Sparta - Mladá Boleslav. Kotal posadil Dočkala, pásku místo něj navlékne Pavelka

V Mladé Boleslavi byli vždy zvyklí hrát v horní polovině a o místenku do pohárové Evropy, ovšem už v minulé sezoně skončili Středočeši až desátí, a aktuální ročník je pro ně ještě mnohem horší. Zkraje prosince byl odvolán trenér Jozef Weber a nahradil ho Karel Jarolím, který se do klubu vrátil po čtyřech letech. Ani pod ním se však tým zatím nezvedl a momentálně táhne šňůru sedmi ligových zápasů bez výhry (pod Jarolímem dvě remízy a tři porážky). Před osmi dny Mladá Boleslav vstoupila do jarní části remízou 1:1 proti Brnu, její jediný gól vstřelil Marek Matějovský.