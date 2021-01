Plzeň dala po třech zápasech gól a vyhrála. Oslabené Pardubice zlomil Havel

Fotbalisté Plzně se v 16. kole první ligy protrápili k výhře 2:0 nad oslabeným nováčkem Pardubicemi. Domácí po třech zápasech zvítězili a vstřelili gól a poskočili na sedmé místo neúplné tabulky. Až v 81. minutě otevřel skóre Milan Havel, v nastavení přidal pojistku Pavel Bucha. Východočeši, kteří od 30. minuty hráli bez vyloučeného Martina Šejvla, klesli na desátou příčku.

Plzeňští začali velkým tlakem a už v páté minutě byli blízko gólu, když Toml tečoval Buchovu ránu na tyčku. Hostující brankář Boháč si pak poradil s Ondráškovou střelou a ještě lepší zákrok předvedl proti Buchově ráně.

"Je to pro nás cenné vítězství. Nerodilo se jednoduše, ale o to víc bychom si ho měli vážit. Obzvlášť v situaci, ve které jsme se nacházeli," řekl plzeňský trenér Adrian Guľa na on-line tiskové konferenci.

"Samozřejmě jsme to tak nějak čekali, že pokud neudržíme víc balon a nebudeme líp kombinovat, tak budeme pod neustálým tlakem," konstatoval pardubický kouč Jaroslav Novotný.

Pardubičtí se oklepali a vyrovnali hru. Ve 29. minutě Černého střelu z voleje výborně zneškodnil gólman Staněk, který dostal šanci místo jedničky Hrušky. "Byla to dobrá dynamika a důležitý moment v zápasu. Víme, že máme připravené dva špičkové brankáře. To nemění Alešovu (Hruškovu) pozici. Jednoduše se někdy rozhodujete intuitivně," podotkl Guľa.

Už za minutu však hostující kapitán a stoper Šejvl před šestnáctkou podrazil unikajícího Faltu a dostal červenou kartu. Ve 44. minutě Ondrášek dorazil do Boháčovy branky Kašovu střelu, ale gól byl po kontrole videorozhodčího odvolán kvůli těsnému ofsajdu plzeňského útočníka.

Viktoria i druhý poločas začala náporem a obléhala pokutové území soupeře, ale s postupujícím časem domácí působili stále víc bezzubě a bezradně. Oslabené Pardubice v pevném bloku Plzni dlouho nic nedovolovaly, Šulc nebo Kalvach z dálky mířili nepřesně.

Plzeňští se deset minut před koncem dočkali. Havlova trefa nejprve neplatila kvůli ofsajdu, ale rozhodčí Berka situaci překontroloval u videa a nakonec branku uznal, protože míč tečoval pardubický Toml.

"Myslel jsem si, že to šlo od hráče Pardubic, ale nebyl jsem si tím úplně jistý. Věřil jsem, že to bude branka. Přezkoumávalo se to strašně dlouho. Už jsme to potřebovali. Byl jsem trošku nervózní, ale jsem hrozně rád, že to rozhodčí uznal a pomohlo nám to ke třem bodům," uvedl Havel.

"Martin Toml nějak protečoval nechtěně balon, ale bylo to vzaté jako úmysl. Dostali jsme gól a pak už to bylo velice těžké, pro nás dvojnásob, když jsme hráli od 30 minuty o desíti," doplnil Novotný.

V závěru mohl ještě přidat domácí pojistku náhradník Ba Loua, jenže Boháč jeho střelu vyrazil. Ve třetí minutě nastavení Západočeši přece jenom dali druhou branku, když se po brejku a přihrávce Ba Louy trefil Bucha. Plzeň vyhrála teprve podruhé z posledních devíti kol.

"Věřím, že takové vítězství nám může velmi pomoct, pokud ho správně uchopíme. V tom, že stabilita a energie budou mnohem významnější, herní výkon bude mnohem silnější. Děkuju chlapcům, že to zvládli. Oceňuju Pardubice za heroický výkon," prohlásil Guľa.

16. kolo první fotbalové ligy:

Viktoria Plzeň - FK Pardubice 2:0 (0:0)

Branky: 81. Havel, 90.+3 Bucha. Rozhodčí: Berka - Dresler, Melichar - Petřík (video). ŽK: Cadu. ČK: 30. Šejvl (oba Pardubice). Bez diváků.

Sestavy:

Plzeň: Staněk - Havel, Kaša, Brabec, Kovařík (61. Matějka) - Bucha, Kalvach, Šulc (72. Ba Loua) - Kayamba (72. Mihálik), Ondrášek, Falta. Trenér: Guľa.

Pardubice: Boháč - Surzyn, Šejvl, Toml, Čelůstka - Prosek, Ewerton (82. I Sang-hjok) - Kostka, Černý (64. Sláma), Cadu - Huf (82. Petráň). Trenér: Novotný.