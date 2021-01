Kotal v ohrožení. Spartu dusí mizerná hra i spory v kabině, zvažuje příchod Vrby

Šťastné vítězství v Opavě možná alespoň na určitý čas uchránilo pozici sparťanského trenéra Václava Kotala. Osmašedesátiletý kouč dlouhodobě nevychází se staršími hráči a vedení fotbalové Sparty nyní řeší, jak z této situace ven. Zajímavá a dle informací Aktuálně.cz reálná varianta nese jméno Pavel Vrba.

Sparta ve středu sice vyhrála v Opavě 3:0, paradoxně ale předvedla jeden ze svých nejhorších výkonů v soutěžním ročníku Fortuna:Ligy.

Poslední tým tabulky slavného soupeře po celý zápas přehrával, hosté se většinou spokojili pouze s bráněním a dlouhými nákopy na Karlssona. A nebýt maximální produktivity Juliše a spol., Letenští by si připsali další ztrátu.

Právě Kotalova strategická a taktická rozhodnutí údajně patří mezi skutečnosti, které nejvíce prohlubují distanc mezi zkušeným koučem a kabinou.

Na podzim dokonce mělo dojít k situaci, když se Kotalovi postavil kapitán Bořek Dočkal. Nemělo sice jít o žádnou emotivní hádku, ale zkušený záložník začal s koučem přede všemi polemizovat o jeho taktických pokynech.

To, že v kabině panuje napětí mezi realizačním týmem a staršími hráči, nepřímo demonstruje i sám kouč ve svých mediálních vystoupeních, při nichž často své zkušenější svěřence zkritizuje.

"V prvním poločase byl paradoxně nejlepší Polidar, který se snažil, dokázal podržet spoustu míčů. To je odpověď," reagoval například na otázku, zda ho ve šlágru s Plzní (1:3) nezklamali Dočkal nebo Krejčí.

"Snažíme se hráčům vysvětlovat, že současný fotbal je o rychlosti. Je to v hlavách hráčů, hlavně ti zkušení by si to měli uvědomit," pálil zase po derby (0:3).

Je pravda, že dvaatřicetiletý Bořek Dočkal v této sezoně na hřišti zrovna neválí a otevřeně se postavit trenérovi si nemůže dovolit ani jako kapitán. Jak ale tvrdí dobře informovaný zdroj Aktuálně.cz, spor zdaleka není jen osobní záležitostí zmíněných mužů, na Dočkalovu stranu se přidává čím dál víc borců. Podzimní hrany tedy čas neobrušuje, spíš naopak.

Vedení Sparty údajně celou situaci nyní probírá, přičemž jako krok s okamžitým efektem se nabízí výměna trenéra. Na Letné už dokonce mají v hledáčku prestižní osobnost: bývalého reprezentačního kouče Pavla Vrbu. "Oficiální nabídku sice ještě nedostal, ale na Spartě se jeho jméno reálně řeší," říká člověk blízký pražskému klubu.

Ta varianta dává smysl, Vrba je po konci v bulharském Ludogorci Razgrad bez angažmá a připraven na další výzvu.

Třaskavé angažmá tvůrce plzeňského zázraku má jedno velké ale. O sedmapadesátiletého trenéra stojí také v Ostravě: na Baník to má Vrba kousek, měl by okamžitou podporu fanoušků a především volnou ruku, zatímco v Praze by se musel srovnat se "supervizí" ze strany majitele klubu.

Sparta by tedy musela hlasitě zahrát na finanční strunu. O hodně razantněji než před čtyřmi lety, kdy Vrbu lákala poprvé. První dvě nabídky, z nichž ta první začínala na čtvrt milionu korun, tehdy trenéra zrovna neohromily, adekvátní sumu jeho jménu Křetínský nabídl až ve chvíli, kdy už si trenér plácl s Plzní. A pouze několik měsíců na to nastoupil na Letnou Andrea Stramaccioni, který i s týmem stál čtyřicet milionů ročně.