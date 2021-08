Sparta - Karviná 1:0. První okénko v obraně Karviné využil gólovou ranou Hložek

Jenže během týdne se sparťanský rozlet v úvodu nového ročníku poněkud zasekl. V domácím utkání se silným Monakem totiž letenský celek podlehl 0:2 a s jeho postupem z 3. předkola Ligy mistrů to vypadá bledě. V nejprestižnější evropské soutěži Sparta hrála naposledy v sezoně 2005/2006 a vypadá to, že si letos zahraje "pouze" Evropskou ligu. V případě vypadnutí s Monakem by Vrbovi svěřenci šli přímo do základní skupiny druhé nejlepší soutěže na starém kontinentu. K postupu by potřebovali na francouzské půdě doslova zázrak. Třetí tým minulé sezony Ligue 1 totiž působil vyspělejším dojmem a za výhrou si šel sebejistě.