Spartu může rasismus vyjít draho. Češi mají další problém, hlásají už skotská média

jšk

Hučení sparťanských fanoušků na autora první branky Auréliena Tchouaméniho ohrozilo další osud utkání 3. předkola Ligy mistrů mezi Spartou a Monakem. Utkání se po několika minutách přerušení sice dohrálo, ale pro Letenské to může znamenat bolestivé komplikace.

Co se vlastně stalo? V 37. minutě se po Golovinově rohovém kopu prosadil hlavou Tchouaméni, jenž se odpoutal od Hložka. Autor gólu provokativně proběhl při oslavě kolem sparťanského kotle, odkud na plochu přiletěly kelímky. Hráči Monaka včetně trenéra Kovače si stěžovali u rozhodčího Olivera na rasistické chování diváků vůči hráči tmavé pleti Tchouaménovi.

Hlasatel domácí příznivce upozornil, že v případě opakování rasistických urážek hrozí ukončení zápasu. Po zhruba tříminutové pauze se pokračovalo ve hře.

Kvůli rasistickému incidentu hráči neabsolvovali ani tradiční děkovačku. Směrem ke kotli vyrazil pouze kapitán Bořek Dočkal, ale spíš proto, aby si s fanoušky vyjasnil názory.

Spartu může závěr první půle vyjít hodně draho. Ve hře je pokuta i zavření stadionu na další evropské zápasy. Zvlášť, když od březnového incidentu slávisty Ondřeje Kúdely v Glasgow s Glenem Kamarou jsou české kluby v centru pozornosti.

Situace na Letné si samozřejmě všimla jako jedna z prvních skotská média. "Incident se týká rasistického skandování z letenských tribun a je nejnovějším problémem pro český fotbal," uvedl Daily Record, významný skotský deník.

"Jsem moc pyšný na hráče, protože jsme dobře zareagovali. Někteří z nich byli opravdu smutní, naštvaní, ale řekl jsem jim, že jsme tu od toho, abychom hráli fotbal. Je to nepochopitelné, ale chtěli jsme pokračovat. Vyhráli jsme zápas a porazili jsme rasismus. To je největší poselství dneška. Je důležité zdůraznit, že šlo o menší část diváků, ne celý stadion," prohlásil kouč Kovač.

"Slyšeli jsme některé diváky bučet. Šli jsme za rozhodčím a delegáty a řekli jim, co Aurélien slyšel. Byli jsme s ním solidární. Něco takového by se ve společnosti a na stadionech v roce 2021 stávat nemělo. Trenér nám o poločase řekl, že na to nemáme reagovat a že musíme zůstat soustředění. Nabádal nás, že nejlépe můžeme odpovědět na hřišti," dodal obránce Aguilar.