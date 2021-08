První místo Sparty nic neznamená, ale je na správné cestě. Jak srovná Slavia kalibry?

"Sparta je první, ale to ještě nic neznamená. Loni s trenérem Václavem Kotalem vyhrála šest zápasů, než přišly ty těžší s vyspělejšími soupeři," upozorňuje v ligovém komentáři pro Aktuálně.cz bývalý obránce letenských fotbalistů a český reprezentant Milan Fukal.

Moc rád bych věřil, že Sparta zaútočí na titul, i když na Letné v prvním utkání ročníku proti Olomouci to ještě nebylo nijak přesvědčivé. V Liberci už ano, ale dlouhou dobu hráli domácí o deseti. Opravdové zkoušky teprve přijdou. Ale podle mého je tým na správné cestě.

Hodně mužstvu pomohl Jakub Pešek, v Liberci vstřelil hrozně důležitý první gól, tím všechno rozjel. Velký posun vidím v tom, že hráči pod trenérem Pavlem Vrbou vědí, co chtějí hrát. Netápou jako v minulosti. Když někdo nastoupí jako obránce, skutečně má první myšlenku bránit, bojovník bojuje a útočník se snaží dát gól.

O vítězství Slavie ve Zlíně rozhodl v prvním kole nejlepší střelec minulého ročníku Jan Kuchta, v Teplicích zaznamenal svůj první ligový hattrick Ivan Schranz, jenž o korunu kanonýrů ještě v dresu Jablonce také usiloval. Když si k tomu přidáme chorvatského legionáře Petara Musu, jenž vládl ligovým střelcům před rokem, a připraven bude Michael Krmenčík, král kanonýrů s mistrovskou Plzní před třemi lety, pak má Slavia čtyři ohromné kalibry.

Pro trenéra příjemný a vítaný luxus, potíže však může přinést starost, koho nasadit, když budou všichni zdraví, natěšení hrát a někdo bude muset na střídačku, či dokonce na tribunu. Pak se ukáže, jak to umí trenér zvládnout, jak jim to vysvětlí. Jsem na to velice zvědavý. Pro Slavii přijde aspoň částečné řešení, když bude bojovat ve více soutěžích. V evropských pohárech, v lize, v domácím poháru.

Mohou přijít okamžiky, kdy se na hřišti setkají všichni najednou. Když bude například v konci střetnutí nutné dát gól. Jsem přesvědčen, že si i vyhoví. Každý je trošku jiný, kdyby byli stejní, nebudou v kádru čtyři.

Mně se moc líbí Ivan Schranz, jenž byl gólový už v Jablonci a ještě z jeho aktivity těžil Martin Doležal, kterého oživil. Takový servis dokáže nabídnout i spoluhráčům ve Slavii a naopak oni jemu. Přiznávám, že jsem od něj tři góly v Teplicích nečekal, o to víc budu sledovat, jak se mu dál povede.

Střelecky řádí rovněž Milan Škoda, nyní v mladoboleslavském dresu. To je borec, který se prosadí v každém mančaftu, je jedno, za koho nastupuje. V bohemce, která se v jeho době hlavně zachraňovala, v nevýrazné i potom v mistrovské Slavii, kdesi v Turecku. A teď v Mladé Boleslavi.

Odnesl to Jablonec, který čekal lepší start. Milan góly bude dávat i za pět let, má to v sobě. Nutno však připomenout, že má kvalitní parťáky, jako je Marek Matějovský, kteří mu dokážou šanci připravit. Bude jim to fungovat.

Milan Fukal Věk: 45 let Někdejší důrazný stoper. Se Spartou získal dva ligové tituly, skvělé jméno si udělal v německé bundeslize, kde strávil celkem šest sezon - nejdříve v Hamburku, pak v Borussii Mönchengladbach. Z národní tým nastoupil k 19 reprezentačním zápasům.

Naopak nešťastný návrat domů prožívá Theodor Gebre Selassie. Nejprve tečoval smolně Petrželovu střelu do vlastní sítě se Slováckem, teď byl proti Spartě vyloučený a Liberec chytil bůra. Rozjeté Spartě se dalo těžko v deseti čelit.

Nemyslím si, že by nebyl na návrat dostatečně mentálně připravený, že by po devíti letech v německé Bundeslize něco podcenil. To rozhodně ne, je koncentrovaný a motivovaný. Uvědomuje si, že v Německu na stadionu bouřilo padesát tisíc diváků, tady jen tři.

Prostě má jen smůlu, to se stane. Bohužel mu nepomohli ani ostatní. Kdyby se podařilo se Slováckem vyrovnat, tolik by se jeho teč nepřipomínala. Jsem ale pořád přesvědčen, že Theo libereckému týmu hodně pomůže, je to výrazná osobnost.

Jsem rovněž rád, že Hradec Králové, další klub, za který jsem hrával, jako nováček ještě neprohrál. Dvě remízy na úvod je sympatický start. Hodně bude však doplácet na to, že nemůže hrát doma, v prostředí, na které je zvyklý. To je velký handicap. Ale vedení udělalo dobře, že přijalo zkušeného trenéra Miroslava Koubka, který kluky usměrní. Přál bych Hradci, aby neměl se záchranou žádné starosti.