Ščasný: Konečně dobrá atmosféra. Stanciu? Chceme hráče, kteří chtějí hrát za Spartu

před 1 hodinou

Trenér sparťanských fotbalistů Zdeněk Ščasný označil končící soustředění ve Španělsku za jedno z nejlepších v poslední době. Kouč Pražanů cítí, že se uvnitř mužstva tvoří dobrá atmosféra. Doufá, že si ji Letenští přenesou do jarní části sezony, do níž vstoupí po nepovedeném podzimu až z pátého místa ligové tabulky. Věří, že si Sparta poradí i s odchodem jedné z opor Nicolaeho Stanciua.

"Za poslední dobu, co jsme jezdili, to bylo asi jedno z nejlepších soustředění. Obecně jsem spokojen s přístupem všech hráčů, ale kromě toho, že pracovali, tam vždy bylo ještě něco navíc. Po dlouhé době mám pocit, že se i uvnitř mužstva dává dohromady docela dobrá atmosféra," řekl pro klubovou televizi Ščasný.

"Což ne vždy na podzim bylo. Tam se hodně projevilo to, že jsme chtěli, byť jsme měli dobré hráče, hrát individuálně. My jsme teď kladli velký důraz hlavně na to, abychom udělali dobrou partu, hráli víc kolektivně. A myslím, že v trénincích a zápasech to snad bylo znát. Teď jde samozřejmě o to přenést to do ligy," dodal zkušený kouč.

V průběhu týdne Spartu opustil rumunský záložník a podzimní kapitán Stanciu, který zamířil do Saúdské Arábie. "Chceme, aby tu hráli hráči, kteří ve Spartě chtějí hrát, chtějí tu zůstat. Proto si myslím, že k dohodě nakonec došlo," řekl Ščasný.

"Pokusíme se ho samozřejmě nahradit. Víme, že je výborný hráč s individuálními schopnostmi. Pokusíme se ho nahradit jinak a možná hrát o něco víc kolektivněji," dodal Ščasný. Spekuluje se, že by Stanciua mohl nahradit Bořek Dočkal, který se Spartou trénoval na soustředění.

Ščasného těší, že se v kádru v zimě zvýšila konkurence. "Konkurence je v podstatě nejlepší lékař pro všechny. Bylo to zjevné, že tím, že přišlo několik hráčů, někteří se uzdravili a vzali jsme některé mladé, ale tentokrát opravdu s kvalitou, tak na postech byli vždy dva hráči. Proto jsme si mohli dovolit v jeden den odehrát třeba dva zápasy. Vytvořila se zdravá konkurence a bylo to v tréninku znát," uvedl Ščasný.

Jeho svěřenci vyhráli všech sedm zápasů zimní přípravy, z toho čtyři na soustředění. "Každý soupeř byl jiný, z jiného státu, s jiným způsobem hry. Asi nejkvalitnější z hlediska fotbalové hry byl zápas s Dynamem Kyjev. Zápasy nám ukázaly, že jsme schopni plnit věci, které jsme trénovali. Samozřejmě nám na druhou stranu odkryly spoustu nedostatků, které musíme vypilovat. Celá příprava byla tentokrát byla opravdu výborná, nicméně vždy o všem rozhoduje liga," dodal Ščasný.