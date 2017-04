S Pavlem Horváthem jsme se neshodli jen u jednoho hráče základní sestavy, říká nový kouč Plzně Bečka

před 7 hodinami

Nový hlavní trenér Plzně Zdeněk Bečka zvládl svou premiéru a v Hradci Králové zvítězila Viktoria 1:0. "Jsem rád, že mám Pavla Horvátha na lavičce," říká nový kouč.

Hradec Králové - Trenér Zdeněk Bečka byl rád, že úspěšně zvládl ligovou premiéru v roli hlavního kouče a s fotbalisty Plzně zvítězil 1:0 na hřišti Hradce Králové. Připustil ale, že výkon nebyl ideální. Poté co v neděli po odvolání Romana Pivarníka převzal mužstvo, ještě neměl příliš času na případné změny, takže věří, že do dalšího utkání za týden se Slováckem zapracuje s obhájcem trofeje na zlepšení.

"Zdravě jsem se na ten zápas těšil a jsem rád, že to takhle dopadlo. Především jsme rádi, že jsme tady zvítězili, protože to jsou hrozně důležité body pro další boj o titul. Hra ale určitě podle našich představ ještě nebyla," řekl novinářům Bečka.

"Neměli jsme moc času nějakým způsobem podle svých představ přeorganizovat mužstvo. Měli jsme na to dva tři tréninky, teď bude víc času do Slovácka, máme na to týden. Věřím, že to bude lepší, budeme se snažit chyby, které jsme dnes dělali, odstranit. Uvidí se, jak se nám to povede změnit," doplnil šestačtyřicetiletý Bečka, který dělal Pivarníkovi asistenta.

Rezervy vidí hlavně v útočné fázi. "Neříkám, že jsme v defenzivě stoprocentní, ale takové problémy tam nemáme. Chceme zapracovat na tom, abychom byli produktivnější dopředu," uvedl Bečka.

S Pavlem jsme se neshodli pouze na jedno hráči

Během utkání v Hradci byl na lavičce velmi aktivní i asistent a klubová legenda Pavel Horváth. "Jsem moc rád, že tam Pavla mám. On ten fotbal vidí úplně jinak. Viděl ho jinak už jako hráč a teď i jako trenér," konstatoval Bečka.

"Jak o tréninkovém procesu, tak o sestavě diskutujeme spolu. Máme s Pavlem hodně podobný názor na fotbal, hodně podobně ho vidíme. Poslední slovo, co se týká sestavy a tréninkového procesu, mám já. Tentokrát jsme se lišili na jednom místě sestavy," řekl s úsměvem Bečka.

Oproti základní sestavě z posledního utkání udělal dvě změny. Martina Chriena nahradil ve středu pole Jakub Hromada a Jana Kopice napravo Milan Petržela. "Milanovi jsme chtěli dát šanci, protože jsme viděli, že chuť má. Neříkám, že byl úplně vynikající, ale co jsme si od něj představovali, to odvedl," dodal Bečka.

Do tréninku se postupně zabojuje záložník Václav Pilař, který dlouhodobě bojuje se zraněním. "Věřím, že v dalším týdnu už bude s námi trénovat na sto procent. Uvidím, jestli v této sezoně do zápasu zasáhne," dodal.

