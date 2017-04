Hvězda ženského fotbalu Marta opouští Evropu, podepsala na dva roky v americkém Orlandu

před 34 minutami

Hvězdná brazilská fotbalistka Marta opouští tři týdny po zisku švédského občanství Evropu a míří do USA, kde bude hrát za celek Orlando Pride. Americký tým, který působí v profesionální NWSL, oznámil na svém webu, že s Martou podepsal dvouletou smlouvu. Jednatřicetiletá pětinásobná nejlepší fotbalistka světa už dříve v USA hrála za Los Angeles Sol, Gold Pride a Western New York Flash. Od roku 2012 Marta žila ve Švédsku, poslední tři sezony oblékala dres týmu FC Rosengard. Ve švédské lize slavila během 11 sezon sedm titulů, naposledy předloni. Za Brazílii odehrála 101 zápasů a vstřelila 105 gólů, má dvě stříbra z olympijských her a jedno z mistrovství světa.

