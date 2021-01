Mosqueru v Ostravě rasisticky uráželi, Baník se omluvil a hledá viníka

Nechutnou tečku mělo středeční dohrávané utkání devátého kola fotbalové Fortuna:Ligy mezi Baníkem Ostrava a Slovanem Liberec (1:0). Hostujícího útočníka Jhona Mosqueru zatím neidentifikovaný muž rasisticky urážel. Baník se za jeho výroky omluvil.

K incidentu došlo v nastavení druhého poločasu, kdy kolumbijský fotbalista za nepříznivého stavu pro Liberec fauloval Jiřího Fleišmana.

Do Mosquery se pustili nejprve rozezlení hráči Baníku, ale liberecký útočník se velmi rázně bránil, přičemž srazil hlavou domácího Ondřeje Šašinku na trávník a Filipa Kaloče zase trefil rukou do tváře. Od rozhodčího Pavla Julínka za to obdržel v rychlém sledu dvě žluté karty, a tedy i červenou.

Jeho chování ale vzbudilo vlnu nevole i u přihlížejících, přičemž ruchové mikrofony O2 TV Fotbal zachytily, jak zatím neznámý muž mimo jiné křičí "Černá svině si myslí, kur…, že je někde v lese, opice!" Na hlavu Mosquery se pak sypaly další vulgarismy i od jiného přihlížejícího muže.

Na stadionu Baníku stejně jako na všech utkáních fotbalové Fortuna:Ligy kvůli koronavirovým opatřením nesmějí být fanoušci, čili se muselo jednat buďto o někoho z účinkujících, personál, nebo partnery klubu.

K situaci se už vyjádřil Baník, který se v oficiálním prohlášení Mosquerovi i Liberci omluvil a uvedl, že se pokusí autora výroků vypátrat.

📜 Baník Ostrava se omlouvá za výlev rasismu, který dnes zazněl v závěru utkání na adresu Jhona Mosquery. Odmítáme jakékoliv projevy xenofobie či rasismu. S vlastníkem stadionu řešíme identifikaci viníka na základě videozáznamů. Jhonu Mosquerovi i @FCSlovanLiberec se omlouváme.“ — FC Baník Ostrava (@fcbanikostrava) January 27, 2021

"Baník Ostrava se omlouvá za výlev rasismu, který dnes zazněl v závěru utkání na adresu Jhona Mosquery. Odmítáme jakékoliv projevy xenofobie či rasismu. S vlastníkem stadionu řešíme identifikaci viníka na základě videozáznamů. Jhonu Mosquerovi i Slovanu Liberec se omlouváme," zveřejnil Baník na sociálních sítích.

Trenér Liberce Pavel Hoftych ani hráči Slovanu po utkání vyhrocenou situaci nekomentovali. Oficiální twitterový účet Slovanu se ale večer přeci jen proti rasistickým výkřikům ohradil a označil je za "neakceptovatelné".

V minulé sezoně byli za rasistické výkřiky fanoušků potrestáni v Olomouci a na Spartě, kde se terčem křiklounů stali fotbalisté Plzně Joel Kayamba a Jean-David Beuaguel. Oba kluby zaplatily pokutu přesahující sto tisíc korun.