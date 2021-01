Slavia nasázela za poločas Zlínu pět gólů, Kuchta zařídil čtyři

Vláda na svém středečním mimořádném jednání schválila přesun pěti miliard korun z vládní rozpočtové rezervy ve prospěch rozpočtu ministerstva obrany. České televizi to při večerním jednání kabinetu řekl premiér Andrej Babiš (ANO), později informaci potvrdil i ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).

Peníze armádě poslanci odebrali při prosincovém schvalování státního rozpočtu, aby vyhověli požadavku komunistů a získali potřebné hlasy pro jeho schválení. Slibovaný termín k vrácení částky se poté několikrát posunoval. "Večer vláda schválí přesun z vládní rozpočtové rezervy do rozpočtu armády ve výši pěti miliard, zbytkových pět se vyjasní po analýze nároků jednotlivých resortů včetně obrany. Předpokládám, že to bude příští měsíc," řekl Babiš České televizi.Vláda původně slíbila, že deset miliard vrátí armádě na své první lednové schůzi, později Babiš hovořil o termínu do konce ledna. Ministr Metnar věří i nadále tomu, že vláda v únoru projedná vrácení zbývajících peněz.