Pulkrabovi to dál pálí. Liberecký útočník sestřelil Brno pátou a šestou jarní brankou

Fotbalisté Liberce porazili v předehrávce 21. kola HET ligy brněnskou Zbrojovku 2:0, obě branky zařídil nejlepší jarní střelec soutěže Matěj Pulkrab.

Liberec - Fotbalisté Liberce porazili v předehrávce 21. ligového kola Brno 2:0. Oba góly dal v prvním poločase Matěj Pulkrab, jenž je s šesti brankami nejlepší střelec jarní části sezony. Slovan se minimálně do soboty dostal na třetí místo tabulky o dva body před Olomouc, která má k dobru utkání s Karvinou. Zbrojovka naopak podruhé za sebou prohrála a zůstala na sestupové patnácté příčce.

"Byl to zápas na těžkém terénu, v takovém divném zimním počasí, klasickém libereckém. Zápas jsme měli celou dobu pod kontrolou. Byli jsme aktivní, kvalitní na míči, takže já jsem s utkáním spokojen," řekl na tiskové konferenci trenér Slovanu David Holoubek.

Liberec chtěl po předchozích dvou remízách 2:2 naplno bodovat a za nepříznivého počasí od úvodu diktoval tempo. Vedoucí trefy se dočkal na přelomu 25. a 26. minuty. Breiteho střelu z vápna ještě gólman Melichárek vyrazil, ale dobíhající Pulkrab ve skluzu doklepl míč do prázdné branky.

Slovan pokračoval v aktivní hře a v 37. minutě mohl zvýšit, Oscar ale Melichárka nepřekonal. Druhý gól přidali domácí až v 41. minutě. Po Oscarově centru přiťukl Potočný hlavou k Pulkrabovi a ten se nemýlil.

Stejně jako v minulém domácím duelu s Karvinou tak skóroval dvakrát a zaznamenal šestou ze sedmi libereckých branek v jarní části ligy. Domácí kanonýr zřejmě stál v mírném ofsajdu, ale rozhodčí situaci pustili.

"Jsem moc rád za to, že Matěj Pulkrab má takovouhle střeleckou potenci. Je to jeho práce, od toho tam je, aby dával góly. Je to kolektivní práce celého týmu a on jen sklízí ty plody," pochvaloval si Holoubek.

"První poločas nám nevyšel. Jeden gól jsme dostali po centru do vápna, byl tam odražený míč a soupeř to pak nějak dal do prázdné branky. Druhý gól byl zřejmě z ofsajdu. Za stavu 2:0 se hned tomu mančaftu hraje líp," konstatoval brněnský kouč Roman Pivarník.

Po přestávce mohl snížit Růsek, ale v dobré pozici hlavičkoval jen do středu branky. Na opačné straně v 58. minutě neproměnil velkou šanci Potočný, který po Bosančičově kolmici dloubl míč těsně vedle tyče.

Liberec pokračoval v náporu, ale třetí branku nedal ani v 67. minutě Folprecht, kterého zblízka vychytal Melichárek. Vzápětí šel na druhé straně do brejku Acosta, vytlačil se však do úhlu a pálil jen do Hladkého.

Čtvrt hodiny před koncem se poprvé v libereckém dresu dostal na trávník uzdravený Pilař, který ve Slovanu hostuje z Plzně. Hosté pak přece jen přidali, ale neprosadil se ani střídající Bazeljuk, který hlavičkoval opět jen do středu branky.

"V první půli jsme nebyli schopni rychle kombinovat a byli jsme pod tlakem. Ve druhém poločase jsme se zvedli a začali jsme Liberec napadat. Měli jsme nějaké náznaky průniků do šestnáctky, ale Liberec si to pohlídal a zaslouženě vyhrál," podotkl Pivarník.

Brno potvrdilo, že má s pouhými 14 góly nejhorší útok ligy a podruhé za sebou neskórovalo. Slovan bodoval počtvrté za sebou a se Zbrojovkou neprohrál doma v nejvyšší soutěži už sedm utkání.

21. kolo první fotbalové ligy:

Slovan Liberec - Zbrojovka Brno 2:0 (2:0)

Branky: 26. a 41. Pulkrab. Rozhodčí: Matějček - Hrabovský, Wilczek. ŽK: Kerbr, Folprecht, Bosančič - Vraštil. Diváci: 3730.

Sestavy:

Liberec: Hladký - Coufal, Karafiát, Mikula, Kerbr - Breite, Folprecht (82. Havelka) - Oscar (69. Da Silva), Bosančič, Potočný (75. Pilař) - Pulkrab. Trenér: Holoubek.

Brno: Melichárek - Sukup, Pavlík, Kryštůfek, Vraštil - Acosta, Kratochvíl, Krejčí (60. Pilík), Lutonský (68. Juhar) - Škoda (74. Bazeljuk) - Růsek. Trenér: Pivarník.