Olomouc ve fotbalové lize prohrála 0:1 s Brnem, Liberec si poradil s Mladou Boleslaví

Sigma si připsala třetí prohru v sezoně fotbalové ligy, v Brně padla 0:1. Liberec stejným poměrem doma přehrál Mladou Boleslav, ostravský Baník uhrál remízu 0:0 v Teplicích.

Praha - Fotbalisté Olomouce v 18. kole první ligy prohráli v Brně 0:1. Zbrojovka, které výhru zařídil gól Rafaela Acosty z 29. minuty, se vzdálila sestupovému pásmu na pět bodů.

"Doma dokážeme hrát kvalitní fotbal a myslím si, že jsme to proti silnému týmu zvládli a ubojovali důležitou výhru," řekl brněnský trenér Roman Pivarník.

Za Olomouc poprvé v lize hrál Řezníček, který minule nemohl nastoupit proti Plzni, odkud v Sigmě hostuje. Devětadvacetiletý útočník se však proti bývalému týmu moc neprosadil.

Úvod duelu přinesl opatrný fotbal. Oba týmy se rozkoukávaly a v mrazivém počasí se dlouho čekalo na větší šanci. Po několika náznacích se ve 29. minutě prosadili Brňané. Ve skrumáži vybojoval míč Kratochvíl, předal ho Krejčímu, který uličkou našel ještě lépe postaveného Acostu. Uruguayský záložník se přízemní střelou trefil k tyči.

"Ukázalo se přesně to, co se dalo od zápasu očekávat. Brno hrálo kompaktně, organizovaně, bylo aktivní. Pak jsme aktivitu přebrali my a měli šance. Bohužel jsme naprosto zbytečně inkasovali," uvedl kouč Olomouce Václav Jílek.

Začátek druhé půle nabídl opět zvýšené úsilí domácích. Ti se málem radovali v 55. minutě, Růsek ale skóroval z ofsajdu. Olomoučtí si po hodině hry vypracovali tutovku po střele Plška, ale v poslední chvíli obránce Kryštůfek tečoval míč těsně vedle branky Melichárka. Brněnský gólman poté dokázal z bezprostřední blízkosti vychytat Sladkého.

V poslední minutě odmítl velkou šanci Hanáků na vyrovnání také Plšek, který z voleje trefil jen boční síť. "Je trošku škoda, že jsme soupeři po chybách nabídli šance, ale celkově jsem s výkonem svého týmu spokojen," podotkl Pivarník.

Sigma v součtu s podzimem nevyhrála třetí ligové utkání po sobě, branku nevstřelila už 304 minut. "Hlavním problémem bylo to, že jsme naše šance nevyužili. To byl kámen úrazu. Brno vyhrálo zaslouženě, byť šťastně," konstatoval Jílek.

Sněžení svědčilo víc Liberci

Liberec porazil Mladou Boleslav 1:0. Slovan měl za mrazivého počasí a sněžení trvalou převahu a o jeho výhře rozhodl po hodině Matěj Pulkrab. Vítěznou domácí premiéra na lavičce Severočechů prožil trenér David Holoubek a jeho tým v tabulce bodově dotáhl Olomouc. Boleslav naopak v lize popáté za sebou prohrála a stále víc se propadá do boje o udržení.

Rozhodčí Nenadál teprve 20 minut před výkopem uznal hrací plochu za způsobilou, i tak se ale oba týmy musely vyrovnat s velmi těžkými podmínkami. Hru znepříjemňoval silný mráz kolem mínus pěti stupňů a také sněžení.

Hostující trenér Uhrin oproti minulému prohranému utkání s Karvinou zařadil do základní jedenáctky tři nejnovější posily - krajní záložníky Konatého se Susem a slovenského gólmana Polačka. Kvůli chřipce chyběli Matějovský, Magera či Komličenko. Do liberecké sestavy se vrátil útočník Pulkrab.

V první půli měli trvalou převahu domácí, ale k opravdu gólové šanci se nedostali. S jedinou přímou střelou na branku v úvodní půli v podání Potočného si hostující brankář Polaček v pohodě poradil a stejný hráč v 41. minutě mířil hlavičkou vedle. Liberečtí se ještě během první půle dožadovali po zákroku na Kerbra penalty, ale sudí Nenadál zůstal v klidu.

Po přestávce sněžení ještě zesílilo a začalo být stále jasnější, že na stále těžším terénu bude klíčový první gól. K němu se nakonec dopracovali aktivnější Severočeši. Po hodině hry propadl míč z rohového kopu k Oscarovi, jehož zblokovanou střelou zblízka doklepl do sítě Pulkrab. Radoval se z jubilejní desáté trefy v nejvyšší soutěži.

Hosté za celý zápas neměli výraznější šanci a nevystřelili mezi tyče. Naopak v 79. minutě mohl pojistit výhru domácích Coufal, kterého vychytal Polaček. Slovan už v závěru třetí ligové vítězství nad Boleslaví po sobě v klidu udržel.

Vaněčkovi nebyl gól přán

Teplice doma uhrály bezbrankovou remízu s Ostravou. Největší šance měl domácí útočník David Vaněček, ale nejprve trefil tyč a následně mu Jiří Fleišman vykopl míč z brankové čáry. Domácí zůstali v tabulce osmí, nováček Baník je nadále poslední se ztrátou čtyř bodů na místa záchrany.

V mrazivém večeru se oba týmy snažily zahřát pohybem a hrál se poměrně aktivní fotbal. Hosté hnalo dopředu vědomí, že jsou poslední v tabulce a nutně potřebují body. V 15. minutě poprvé vážně zahrozil Pazdera, jeho akrobatická střela však skončila jen těsně vedle branky.

Krátce na to měl velkou šanci Granečný, který běžel sám na Diviše, ale teplický gólman zůstal neprůstřelný. Devatenáctiletý záložník byl hodně aktivní, ovšem brankáře z úhlu nepropálil a další střelou zamířil vedle.

Druhá půle dlouho patřila Teplicích, ovšem Vaněček nepotvrzoval, že je nejlepším střelcem týmu. Nejprve nebyla jeho rána dost razantní, pak hlavou trefil tyč, a když v 60. minutě už překonal Laštůvku, tak za hostujícího gólmana zaskočil Fleišman a vykopl míč z branky.

Ostrava po osmi venkovních prohrách v řadě získala alespoň bod, Teplice zase protáhly domácí neporazitelnost na devět ligových zápasů.

18. kolo první fotbalové ligy:

Zbrojovka Brno - Sigma Olomouc 1:0 (1:0)

Branka: 29. Acosta. Rozhodčí: Ardeleanu - Blažej, Černý. ŽK: Krejčí - Kalvach, Plšek. Diváci: 3492.

Brno: Melichárek - Sukup, Pavlík, Kryštůfek, Lutonský - Polák - Acosta (83. Ashiru), Kratochvíl (90.+2 Vraštil), Krejčí, Juhar - Růsek (90. Zikl). Trenér: Pivarník.

Olomouc: Buchta - Sladký, Radakovič, Jemelka, Vepřek (77. Yunis) - Zahradníček (65. Manzia), Houska (65. Hála), Plšek, Kalvach, Falta - Řezníček. Trenér: Jílek.

Slovan Liberec - FK Mladá Boleslav 1:0 (0:0)

Branka: 60. Pulkrab. Rozhodčí: Nenadál - Kotík, Vít. ŽK: Folprecht - Takács. Diváci: 2492.

Liberec: Hladký - Coufal, Karafiát (64. Mikula), Kačaraba, Kerbr - Breite, Folprecht - Oscar (86. Bartl), Bosančič, Potočný - Pulkrab (72. Da Silva). Trenér: Holoubek.

Ml. Boleslav: Polaček - Pauschek, Klíma, Takács, Křapka - Jánoš - Sus, Přikryl, Mareš (65. Kateřiňák), Konaté (76. Hubínek) - Mebrahtu (63. Ladra). Trenér: Uhrin ml.

FK Teplice - Baník Ostrava 0:0

Rozhodčí: Berka - Kříž, Horák. ŽK: Hora, Ljevakovič, Krob (všichni Teplice). Diváci: 2072.

Teplice: Diviš - Krob, Čmovš, Král, Hyčka - Kučera, Ljevakovič - Trubač (83. Vošahlík), Hora (78. Červenka), Rezek - Vaněček. Trenér: Šmejkal.

Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Procházka, Psyché, Fleišman - Hlinka, Hrubý - Fillo (90. Jirásek), Diop (72. De Azevedo), Granečný (67. Stáňa) - Poznar. Trenér: Kučera.