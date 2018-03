Proč nebylo video? Libereckého kouče Holoubka mrzelo, že jeho celek poslaly z poháru sporné situace

před 8 hodinami

Slovanu nebyl v Edenu uznán vedoucí gól, pak inkasoval z penalty.

Praha - Zatímco v české nejvyšší soutěži už pomáhá fotbalovým rozhodčím při nejasných situacích video, pro čtvrtfinálový duel poháru Slavia - Liberec (2:0) k dispozici nebylo. A hosté toho litovali.

Ve dvou klíčových momentech totiž rozhodčí vyřkl verdikt v jejich neprospěch. Nejprve neuznal gól kvůli údajnému útočnému faulu Matěje Pulkraba, jímž by se Slovan dostal hned v úvodu střetnutí do vedení.

"Myslím, že vstup byl z naší strany hodně dobrý. Dali jsme gól, bohužel tam byl nějaký faul nebo co, takže neplatil," posteskl si kouč Liberce David Holoubek.

Ve 25. minutě pak sudí Ondřej Berka posoudil střet Tarase Kačaraby s Jakubem Hromadou jako faul a kanonýr Milan Škoda otevřel skóre na druhé straně. "Penaltovou situaci neumím rozklíčovat, blbě se mi to hodnotí. Stejně jako situaci před Pulkrabovým gólem. Pro mě je spíš třeba škoda, že na takovýhle zápas není videorozhodčí," mrzelo Holoubka.

"Mohlo se to nechat dohrát a podívat se v klidu. Pak ta penalta, ofsajdy nebo třeba druhý gól ze standardky. Z mého pohledu to vypadalo, že už to jde do autu. Třeba to aut vůbec nebyl. Video by zápasu pomohlo," mínil trenér Slovanu.

Od prvního inkasovaného gólu bylo o osudu utkání rozhodnuto. "Neuznaný gól, pak penalta, to s naším mladým mužstvem samozřejmě zacvičí. Po penaltě se nám hra v první půli trochu rozpadla," uznal po prohře 0:2 Holoubek, zatímco Slavia se mohla radovat z postupu mezi poslední čtyři celky.

Brankář Kolář: nejdřív prášek, pak sushi a kuřata

Obzvlášť radost z toho měla početná enkláva v červenobílém dresu, jejíž členové ještě nedávno působili právě v klubu zpod Ještědu. Brankář Ondřej Kolář je jedním z nich.

"Vypsali jsme do kabiny za výhru nějaké jídlo, to je povinnost. Je nás tu hodně, takže toho jídla bude na delší dobu. Hráči, trenéři, každý vypisoval něco. Bylo tam nějaké sushi, vím, že nějaká kuřata. Já jsem sushi ještě nikdy neměl, aspoň ho tady ochutnám," sbíhaly se sliny Kolářovi.

Spolu s ním prošlo Libercem dalších pět hráčů slávistického kádru plus sportovní ředitel Pražanů Jan Nezmar a trenérský tým v čele s hlavním koučem Jindřichem Trpišovským.

"Byl to pro mě hodně speciální zápas. Jsem odchovanec Liberce, byl jsem tam odmalička, s kluky jsem donedávna hrál. Popichování probíhalo už delší dobu. Já se s kluky i vídám, psali jsme si. Hrát s nimi čtvrtfinále bylo zvláštní. Jsem rád, že jsme to zvládli, ale škoda, že jsme se nepotkali až ve finále," litoval Kolář, který stejně jako trenér Trpišovský zamířil do Edenu z Liberce v zimě.

Proti bývalým spoluhráčům se blýskl hlavně v závěru první půle za stavu 2:0, kdy chytil gólovou dorážku Zdeňka Folprechta. "Ten zákrok byl těžký v tom, že jsem vypíchl balon před Pulkrabem, on mě trefil do ruky a otočil mi palec. Chvíli jsem nevěděl, kde jsem, jak mě to bolelo, ale zorientoval jsem se dobře a ještě jsem tu dorážku chytil," uvedl Kolář. "Vzal jsem si prášek, zatejpovali mi to. Bolí to, ale u gólmana je to normální. Prsty trpí," poznamenal třiadvacetiletý gólman.

Úvod angažmá v Edenu má povedený. Dostal gól jen při prohře 0:1 v Jihlavě na začátku jarní sezony a v dalších třech soutěžních zápasech udržel nulu. "V Jihlavě nebylo moc co chytat, jedna střela, jeden gól. Byl jsem z toho takový nesvůj, protože v Liberci jsem měl zákroků víc. Ale teď jsem se do toho dostal a doufám, že forma vydrží," řekl Kolář.

"Cítím se teď velice dobře v bráně. Jsem rád, že můžu klukům pomáhat. Tři nuly, to je super. Jsem za to rád, vděčím za to i klukům. Celá obrana nedostáváme góly, což je super," doplnil Kolář.