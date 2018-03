Trpišovského ofenziva versus Hapalovy kontry. Derby zažije souboj trenérských kamarádů

před 1 hodinou

Sobotní šlágr mezi Spartou a Slavií nenabídne pouze souboj fotbalistů na hřišti. Své premiérové derby na lavičkách obou celků zažijí dva kamarádi s odlišným trenérským myšlením, Pavel Hapal a Jindřich Trpišovský.

Praha - Až v sobotu v podvečer vyběhnou na trávník na Letné jedenáctky Sparty a Slavie našlapané hvězdami, u střídaček dojde k symbolickému potřesení rukou a vřelému pozdravu. Potkají se totiž dva kamarádi ze studií profesionální trenérské licence, Pavel Hapal a Jindřich Trpišovský. Oba budou stát v derby jako trenéři vůbec poprvé. "Jsme s Jindrou kamarádi, známe se velmi dobře. Žádný konflikt mezi námi nebyl, a doufám, že nikdy nebude," popisuje vztah obou trenérů lodivod Sparty.

Oba nyní stojí na opačné straně barikády, ale spojuje je jedno - dostat svůj tým na vrchol. Zatímco Trpišovský už u celku z Edenu tráví třetí měsíc, Hapal nahradil Itala Andreu Stramaccioniho na lavičce Sparty teprve před 14 dny.

Jindřich Trpišovský dostal po zimním odvolání trenéra Jaroslava Šilhavého ve Slavii prostor přetvořit sešívané k obrazu svému. Jako jasný úkol vyhlásil: "Chtěli bychom se v uvozovkách blížit totálnímu fotbalu, v jedenácti hráčích bránit i útočit. Naším cílem bude stát se jarními mistry." Trpišovského plány sice dostávaly od začátku menší i větší trhliny, jako například ostudná prohra v Jihlavě 0:1, poslední týdny však ukázaly, že se ofenzivní plány bývalého trenéra Liberce pomalu začínají naplňovat.

Poslední duely sešívaných proti Mladé Boleslavi, Liberci a olomoucké Sigmě ovládli slávisté se skóre 8:1, navíc se konečně začali prosazovat mimořádně ofenzivním fotbalem, který musí na druhém břehu Vltavy před derby budit respekt.

"Víkendový zápas s Olomoucí byl - co se týče ofenzivy - určitě náš nejlepší pod mým vedením. Mám radost, že jsme to utkání sehráli velmi kvalitně, i když jsme prohrávali. Důležitým faktorem proti Spartě budou standardky. Máme hodně hráčů, kteří je umí kopat, například Pepa Hušbauer nebo Miroslav Stoch. I v předcházejících utkáních jsme měli dost možností ze standardek, takže je to jedna z věcí, na které se v tréninku zaměříme," připomněl Trpišovský jednu z hlavních zbraní svého celku. Právě díky ní dokázali sešívaní otočit duel proti Olomouci a vyhráli 3:1.

Hapal chce ubránit standardky, bude hrozit rychlou hrou

Pavel Hapal si byl této přednosti soupeře velmi dobře vědom a dodal, že mužstvo bude na standardní situace pečlivě připravovat. "Standardní situaci nejlíp ubráníte tím, že ji vůbec nedopustíte. My samozřejmě víme, že je to jejich velká zbraň, ale budeme se hlavně snažit tu standardku neudělat. Až poté se budeme věnovat osobním soubojům," potvrdil nově jmenovaný sparťanský kouč.

Ten neměl na seznamování s kádrem příliš mnoho času, již po několika dnech ve funkci cestoval s týmem do Karviné. V premiéře uhrál pouze remízu 1:1, když o tři body přišel v poslední pětiminutovce. Jedna věc ale byla z herního projevu Sparty patrná - absolutní koncentrace. Zatímco hra Letenských pod Italem Stramaccionim často připomínala dort pejska a kočičky, Hapal zavedl sparťanské hře řád. Pod jeho vedením tým z Letné daleko poctivěji bránil, a dokázal vyrážet do rychlých kontrů skrze Guélora Kangu, kterého nový trenér posunul v sestavě více do útoku.

Sparta v Karviné za celé utkání udělala pouze jednu defenzivní chybu, kterou domácí Wágner dokázal potrestat. Přesto ale ukázala daleko konsolidovanější výkon než v dřívějších zápasech, a pokud přidá i nadstavbu v podobě větší ofenzivní snahy, může být derby mimořádně vyrovnanou podívanou.

Hapal má navíc oproti Trpišovskému jednu výhodu - zná atmosféru derby, které zažil ještě jako hráč. "Sice jsem seděl na lavičce, ale zažil jsem tu atmosféru, a na základě ní budu hráče připravovat i na sobotní zápas. Derby bylo tehdy nádherné, vysoko jsme vyhráli a já se budu snažit na maximum, aby se to v brzké době zopakovalo. Věřím, že hráči se také nachystají, a to i ti zahraniční," vzkázal sparťanský trenér.

Pikantní bude zápas i pro Jindřicha Trpišovského, který vedl mládežnické týmy Sparty. "Vyhráli jsme derby 6:0, a kdyby se to podařilo zopakovat, byl bych rád. Samozřejmě mládež a dospělý fotbal je něco jiného. Tehdy tam bylo jen pár rodičů, tady bude plný stadion. Na tu atmosféru se hlavně těším," dodal dvaačtyřicetiletý kouč sešívaných.