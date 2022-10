Priske se omluvil fanouškům: První poločas byl trapný. Do šatny přišel i Rosický

Trenér Brian Priske označil výkon fotbalistů Sparty v prvním poločase nedělního derby proti Slavii za trapný. Letenští v úvodním dějství inkasovali všechny góly a debaklem 0:4 vyrovnali svou nejvyšší porážku v samostatné ligové historii. Dánský kouč se sparťanským fanouškům omluvil.

Letenští prožili svoji nejhorší pětačtyřicetiminutovku v samostatné historii nejvyšší soutěže. "Úvodní poločas byl rozhodně trapný v tom, jak jsme prezentovali sebe a klub. Takhle nemůžeme hrát derby a inkasovat čtyři góly. Soupeř nás předčil ve všech fyzických aspektech. Je to trapné, fanouškům Sparty se musím omluvit. Dnešek nebyl dobrý. Musíme přijmout zlobu fanoušků," řekl Priske po utkání 13. kola první ligy.

Letenští prohrávali už od páté minuty po velké chybě stopera Martina Vitíka, jehož nepovedenou "malou domů" potrestal Václav Jurečka. "Jsem zklamaný, jak jsme zareagovali po první brance a jak jsme se prezentovali v prvním poločase. Slavia nás fyzicky přehrála. Individuální chyby se můžou stát, jako se to dnes stalo Vitíkovi. Pak bych ale čekal, že se sjednotíme a dostaneme se ze špatné situace. Bylo to ale naopak," uvedl Priske.

Je přesvědčený, že jeho tým byl dobře připravený. "Připravovali jsme se týden a tak jako vždy. Viděli jsme spoustu videí Slavie, věděli jsme o všech jejích hráčích a herní filozofii. V útoku jsem zklamaný z nedostatku sebevědomí, což mělo co do činění i s prvním inkasovaným gólem," konstatoval pětačtyřicetiletý někdejší obránce.

"Jsem nespokojený, jak jsme hráli, zejména v prvním poločase. Neudrželi jsme balon, nesnažili se ho získat zpět a používat herní vzorce, které trénujeme. Když se podíváte na ty čtyři inkasované branky, byly to vánoční dárky," prohlásil Priske.

Navzdory debaklu nepochybuje o správnosti své cesty. "Jsem stoprocentně přesvědčený, že jdeme správným směrem. Dneska jsme prohráli velkou bitvu, navíc bolestivě a trapně. Válka ale bude dlouhá," podotkl někdejší kouč Midtjyllandu a Antverp.

"Hráče vidím každý den a vím, čeho jsou schopní. Musím přijmout fakt, že jsme nehráli dobře, když na tom nejvíc záleželo. Zklamali jsme spoustu fanoušků. Bolí je to. Musíme plně přijmout všechnu kritiku. Je to moje zodpovědnost. Jsme ale na dobré cestě, neprohráli jsme předtím 11 kol po sobě a předvedli jsme dobré výkony. Čekal jsem, že dnes budeme hrát mnohem lépe," řekl Priske.

O poločase navštívili kabinu Sparty sportovní ředitel Tomáš Rosický a sportovní manažer Tomáš Sivok. "Nemůžu vám říct, co řekli. Je to ale normální postup. Rosa a Sivi jsou od mého příchodu součástí poločasových debat. Před každým zápasem, o přestávce a po utkání se bavíme o tom, co vidíme," poznamenal Priske.