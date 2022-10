Drama Boleslavi s Bohemians, Slovácko uspělo v samém závěru. Hradec si upevnil čtyřku

Fotbalisté Mladé Boleslavi zvítězili ve 13. kole Fortuna:Ligy v přestřelce proti Bohemians 4:3. V zápase padly dva góly z penalty, hosté dohrávali v deseti. Vyloučení pomohlo také Hradci Králové k výhře 3:0 v Českých Budějovicích. Slovácko porazilo Teplice 2:1 až díky trefě v nastavení.

Mladá Boleslav porazila Bohemians 4:3, přestože třikrát prohrávala. V 86. minutě přestřelku rozhodl svým druhým gólem v utkání Daniel Mareček, který je v Boleslavi na hostování právě z pražského klubu.

Hosté třikrát vedli po dvou proměněných penaltách Romana Květa a střele Václava Drchala. K první domácí výhře Středočechů v této sezoně střelecky přispěli také David Pech a David Šimek. "Klokani", kteří dohrávali od 68. minuty bez vyloučeného Adama Jánoše, přišli o venkovní neporazitelnost v ligovém ročníku a v tabulce zůstali pátí. Mladá Boleslav se posunula na deváté místo.

Trenér vítězů Pavel Hoftych v rozhovoru pro O2 TV naznačil, že Marečkovo hostování se změní v přestup. To vysvětluje, proč se autor dvou branek proti nedávných spoluhráčům tak radoval. "Byl to emotivní zápas, takový fotbal mě baví, oba týmy šly za vítězstvím. Já to zvládám, ale trenér brankářů Malík, který měl kdysi problémy se srdcem, nám na lavičce kolaboval," řekl Hoftych.

"Klokani" v dosavadním průběhu sezony v šesti zápasech na soupeřových hřištích ztratili body jen za remízu na Spartě, také dnes začali velmi ofenzivně a brzy byli odměněni. Souboj před boleslavskou brankou si rozhodčí Berka znovu prohlédl na videu, konstatoval, že si Suchý v souboji s Prekopem pomohl rukou, a nařídil pokutový kop. Květ, který hattrickem rozhodl předchozí venkovní zápas na Slovácku, penaltu proměnil.

Boleslavští tak podobně jako před týdnem na hřišti Slavie museli už od čtvrté minuty dotahovat brankové manko. Ve středu pole jim však citelně chyběl zkušený tvůrce hry Matějovský, jehož vyřadilo svalové zranění. A tak blíže ke gólu měl znovu soupeř.

Domácí o sobě dali vědět až v závěru prvního poločasu, kdy už se soupeř možná viděl v šatně. Ve třetí minutě nastaveného času si Mareček naběhl na Šimkův centr a z voleje poslal míč do sítě svého mateřského klubu, který souhlasil s jeho startem ve vzájemném zápase, což v české lize nebývá obvyklé.

Vyrovnávací gól domácí povzbudil a po změně stran byli mnohem aktivnější, ale nebezpečnější byli znovu hosté. Početnou skupinu vršovických fanoušků nejprve potěšil v 55. minutě Jánošův volej z dálky, s nímž si ale Šeda poradil. Pak se v rozpětí jedné minuty dostal dvakrát do šance Drchal. Nejprve si při brejku položil i Šedu, ale trefil jen boční síť, podruhé už mířil přesně.

"Bohemka hrála velmi dobře, jsou sebevědomí. Pro nás byl důležitý gól do šatny, znovu jsme je ale pustili do vedení," uvedl Hoftych, jenž v minulosti "Klokany" trénoval.

Už za čtyři minuty však prolétl Fulnekův centr od postranní čáry celou obranou a Pech u vzdálenější tyče podruhé vyrovnal. V 67. minutě se šel sudí Berka znovu podívat na obrazovku a tentokrát hosty nepotěšil. Původní žlutou pro Jánoše změnil v červenou. Do třetice videorozhodčí odhalil, že Šimek fauloval Drchala ještě v šestnáctce a Květ proměnil i svou druhou penaltu. Byl to pro něj sedmý ligový gól v této sezoně.

V závěru ale domácí přece jen využili početní převahu. Nejprve Šimek hlavou vyrovnal a Mareček svým druhým gólem v zápase strhl poprvé vedení na stranu domácích. Zajistil tak Středočechům první domácí ligovou výhru od dubnového vítězství nad Českými Budějovicemi. Bohemians nemají na mladoboleslavský stadion příjemné vzpomínky, naposledy tady uspěli v roce 2017, dnes tady už pošesté v řadě prohráli.

"Když třikrát venku vedete, je škoda neodvézt si alespoň bod. Gól do šatny a červená karta - to byly klíčové momenty. V deseti jsme sice vyhráli v Teplicích, ale podruhé je to těžké. Domácí dali o gól víc, takže vyhráli zaslouženě," řekl trenér Bohemians Jaroslav Veselý pro O2 TV. "Nelituju toho, že mohl nastoupit Mareček, já jsem přející člověk a tak mu blahopřeju," dodal.

Petržela vyrovnal rekord Šilhavého

Slovácko otočilo zápas s Teplicemi a zvítězilo 2:1. Hosty poslal do vedení na konci první půle Abdallah Gning, v 86. minutě vyrovnal střídající Filip Vecheta a vítězný gól vstřelil v páté minutě nastavení Stanislav Hofmann. Tým z Uherského Hradiště vyhrál po dvou porážkách a doma teprve podruhé v sezoně, v tabulce si polepšil na desáté místo. Čtrnácté Teplice nebodovaly potřetí za sebou.

V sestavě domácích odehrál hodinu devětatřicetiletý Milan Petržela a 464. startem v nejvyšší soutěži vyrovnal rekord současného reprezentačního kouče Jaroslava Šilhavého. "Klobouk dolů před tím, jaké mety dosáhl. Milan je pořád rozdílový hráč a já jsem rád, že s ním mohu pracovat," vysekl Petrželovi na tiskové konferenci poklonu domácí kouč Martin Svědík, jehož svěřencům tak vyšla generálka na čtvrteční klíčový duel Evropské konferenční ligy proti Kolínu nad Rýnem.

V šesté minutě se jubilant Petržela dostal do slibné pozice na hranici šestnáctky, jenže akci nezakončil. Odstartoval tím nápor domácích, jejichž akce sice nepostrádaly rychlost a kombinaci, ale především přesnost finální fáze.

Ze střední vzdálenosti tvrdě stříleli Havlík i Tomič. Zformovaná teplická defenziva si poradila s řadou centrů, po jednom z nich hlavičkoval těsně nad Hofmann a Kozáka vychytal brankář Grigar.

Severočeši vytěžili v první půli z útočného minima maximum. Gningův a Kodadův náznak šance ještě gólem neskončily, prosadil se až zblízka ve 42. minutě Gning svým pátým ligovým gólem v sezoně. "Hodně nás to povzbudilo, ale po přestávce jsme se už do brejků nedostali," konstatoval teplický kouč Jiří Jarošík.

Slovácká honba za obratem začala v 51. minutě bombou Havlíka do břevna a také mnohem intenzivnějším tlakem než v první půli. Jenže koncovka, respektive schopnost se do ní dostat, nebyla dnes silnou stránkou domácího týmu.

Tohle všechno hrálo do karet Teplicím, které měly i štěstí při šanci Tomiče. O vyrovnání se však při drtivém tlaku postaral zblízka hlavou Vecheta po zaváhání Grigara. "Lízalo to tyčku, chtěl jsem to vyrazit, ale srazil jsem si míč do sítě. I tak jsme ale měli remízu urvat," podotkl Grigar.

V páté minutě nastavení pak rozhodl střelou k tyči Hofmann, který tak stylově oslavil svůj 200. zápas v nejvyšší soutěži. "Takové vítězství potěší nejvíc, sáhli jsme si na dno," řekl obránce Hofmann. Slovácko s Teplicemi neprohrálo sedmý ligový duel za sebou.

Kubala vystřílel Hradci pohodlnou výhru

Hradec Králové uspěl na hřišti oslabených Českých Budějovic 3:0 a upevnil si čtvrté místo. Ve 49. minutě byl vyloučen Lukáš Havel a hosté využili přesilovku třemi brankami.

Dvě z nich vstřelil Filip Kubala, který navíc asistoval u trefy střídajícího Matěje Koubka. "Votroci" v nejvyšší soutěži vyhráli potřetí za sebou, Jihočeši nebodovali po třech kolech a v tabulce jsou jedenáctí.

Opatrný začátek zápasu oba týmy vystupňovaly až v závěru poločasu, kdy si připravily první nebezpečné šance. Nejprve ve 39. minutě Smrž vyslal kolmicí do solidní pozice Kubalu. Královéhradecký útočník se pohotově otočil a vypálil, ale mířil těsně vedle pravé tyče.

Domácí odpověděli v nastaveném čase první půle. Přesný centr Hellebranda zpracoval Zajíc pro Horu, jehož střelu však defenziva hostů zblokovala na roh. Po něm se Jihočeši dožadovali penalty, když se jim zdálo, že Kodeš fauloval Havla. Rozhodčí celou situaci zkontroloval na videu, ale souboj jako faul neposoudil. "Díval jsem se na video a nechápu, jak to nejde neodpískat. Tam bylo jasné držení. Samozřejmě, že pokud by rozhodčí nařídil penaltu, zápas by se vyvíjel jinak," řekl českobudějovický trenér Jozef Weber na tiskové konferenci.

Video sehrálo důležitou roli i v úvodu druhého poločasu a opět v tom figuroval Havel. Ve 47. minutě nejprve udělil sudí Křepský za ostrý zákrok českobudějovického zadáka na Kubalu žlutou kartu. Následně si však souboj prohlédl ze záznamu a svůj verdikt změnil na červenou kartu.

Hradec Králové mohl hned ze standardní situace skórovat, ale Čihák hlavou minul. Hosté se však dočkali o chvíli později. V 53. minutě se po přihrávce Gabriela gólově prosadil Kubala. Východočechy mohl po chybě českobudějovické defenzivy definitivně uklidnit v 64. minutě Vašulín, ale ve velké šanci jej vychytal brankář Janáček.

Východočeský tým to dlouho mrzet nemuselo, protože hned o minutu později připravil Vašulín ideálně míč pro Kubalu, jenž už Janáčka překonal a v sezoně si polepšil na pět ligových gólů."Těší nás, že se zrovna on prosadil, v poslední době hodně šancí spálil," uvedl kouč Hradce Králové Miroslav Koubek.

V závěru ještě po Kubalově přihrávce uzavřel skóre náhradník Matěj Koubek "Cením si na Českých Budějovicích, že i za nepříznivého stavu zápas nevzdaly, nechaly na hrotu dva útočníky a nás dneska podržela defenziva. Na ní také stojí celá naše úspěšná podzimní série," řekl trenér Koubek.

České Budějovice potvrdily, že se jim před vlastním publikem nedaří. Na Střeleckém ostrově ještě v sezoně nevyhrály, ze sedmi utkání tam získaly jen dva body jsou nejhorším domácím mužstvem nejvyšší soutěže. "Bohužel jsme doma opět neuspěli a nemáme z toho dobrou náladu. Po domácí prohře s Olomoucí jsme se dostali výhrou v Ostravě, tak snad se nám venku zase bude dařit. Spíš než ztráta bodů mě ale dneska mrzí ztráta Havla, který určitě dostane trest," dodal Weber.

13. kolo první fotbalové ligy:

FK Mladá Boleslav - Bohemians Praha 1905 4:3 (1:1)

Branky: 45.+3 a 86. Mareček, 62. Pech, 83. Šimek - 4. a 73. obě z pen. Květ, 58. Drchal. Rozhodčí: Berka - Machač, Slavíček - Petřík (video). ŽK: Kubista - Květ, Hronek. ČK: 67. Jánoš (Bohemians). Diváci: 2676.

Sestavy:

M. Boleslav: Šeda - Suchý, Karafiát, Šimek - Pech, Kubista, Dancák (80. Mašek), Fulnek - Mareček (90. Darmovzal), Skalák (90.+3 Stránský) - Ladra. Trenér: Hoftych.

Bohemians: Valeš - Köstl, Křapka, Hůlka - Dostál (90. Bartek), Jindřišek, Jánoš, Kovařík (63. Hronek) - Květ (80. Krch), Prekop (90. Hála) - Drchal (80. Mužík). Trenér: Veselý.

1. FC Slovácko - FK Teplice 2:1 (0:1)

Branky: 85. Vecheta, 90.+5. Hofmann - 42. Gning. Rozhodčí: Radina - Váňa, Arnošt - Franěk (video). ŽK: Kohút, Kalabiška - Žák, Kučera, Grigar. Diváci: 3810.

Sestavy:

Slovácko: Nguyen - Reinberk (63. Trávník), Hofmann, Kadlec, Duskí (46. Kalabiška) - Havlík, Daníček - Tomič, Petržela (60. Vecheta), Kohút (75. Holzer) - Kozák (46. Mihálik). Trenér: Svědík.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Knapík, Hybš - Hyčka, Kučera, Mareček, Jukl (54. Žák), Shejbal (24. Kodad) - Trubač (90.+3. Křišťan), Gning. Trenér: Jarošík.

Dynamo České Budějovice - FC Hradec Králové 0:3 (0:0)

Branky: 53. a 65. Kubala, 88. Matěj Koubek. Rozhodčí: Křepský - Horák, Antoníček - Szikszay (video). ŽK: Čmelík - Kučera, Matěj Koubek. ČK: 49. Havel (Č. Budějovice). Diváci: 3472.

Sestavy:

Č. Budějovice: Janáček - Broukal, Havel, Králik - Čolič, Čavoš, Hellebrand (55. Sluka), Skovajsa - Hora (72. Sladký) - Potočný (55. Škoda), Zajíc (46. Čmelík). Trenér: Weber.

Hradec Králové: Reichl - Klíma, Čihák, Smrž - Gabriel, Rada (76. Dvořák), Kodeš, Kučera, Ryneš - Kubala (90. Ševčík), Vašulín (82. Matěj Koubek). Trenér: Miroslav Koubek.