Sešívané derby. Slavia deklasovala Spartu čtyřmi góly, zápas rozhodla už v první půli

Fotbalisté Slavie ve šlágru 13. kola první ligy v přímém souboji o druhé místo v tabulce rozdrtili Spartu 4:0 a zaznamenali nejvyšší výhru v pražském derby v samostatné historii. Letenští prožili svůj nejhorší poločas v samostatné historii nejvyšší soutěže a všechny čtyři branky inkasovali už do přestávky. Postupně se trefili Václav Jurečka, Jakub Hromada, Lukáš Masopust a Peter Olayinka.

Slavia oplatila rivalovi porážku ze závěru nadstavby minulé ligové sezony. "Červenobílí" vyhráli i sedmý domácí zápas tohoto ročníku nejvyšší soutěže a zaznamenali při tom 32 branek. Slávisté dál ztrácejí z druhého místa tabulky čtyři body na obhájce titulu z Plzně, který má utkání k dobru. Sparta vyrovnala svou nejvyšší porážku v samostatné ligové historii, po 11 kolech prohrála a na třetí příčce má pětibodové manko na celek z Edenu.

Utkání jsme sledovali v on-line přenosu.

"Tabulku skoro nesleduji. V Plzni jsme velký zápas nezvládli, tady zvládli. Na konci uděláte nějaký počet bodů a z kterých zápasů jsou, úplně nerozhoduje. Liga ještě bude dlouhá. Ale bylo pro nás důležité to zvládnout, abychom si znovu vytvořili nějaký rozdíl oproti dnešnímu soupeři," řekl na tiskové konferenci slávistický trenér Jindřich Trpišovský. "Dnes jsme prohráli velkou bitvu, navíc bolestivě a trapně. Válka ale bude dlouhá," podotkl sparťanský kouč Brian Priske.

Trpišovský postavil do základní sestavy útočníka Jurečku, na pozici defenzivních záložníků pak při velké marodce dostali šanci Hromada a Oscar. Dánský kouč Sparty Priske nasadil na pravé křídlo defenzivněji laděného Wiesnera a na hrotu nechyběl Kuchta, který dal v létě při návratu z Ruska přednost Letenským před Slavií, kde předtím působil. Domácí fanoušci na něj pískali a neodpustili si ani nadávky.

"Červenobílí" v zaplněném Edenu začali aktivně a hned v páté minutě po obrovské chybě hostující defenzivy otevřeli skóre. Vitík chtěl poslat malou domů brankáři Kovářovi, jeho pomalou hlavičku ale vystihl Jurečka a sám před sparťanským gólmanem nezaváhal. Slávistický útočník navázal na trefu z minulého kola.

"Na videu jsme viděli, že soupeř takovou chybu může udělat. Snažil jsem se být na správném místě, kam se naštěstí dostal i míč," uvedl pro klubový web Jurečka. "Jsem zklamaný, jak jsme zareagovali na první inkasovaný gól. Osobní chyby se mohou stát, tým musí držet pospolu a společně to řešit," uvedl Priske.

Domácí ve 12. minutě zvýšili. Odražený míč propadl k Hromadovi a ten zpoza vápna přízemní střelou k bližší tyči prostřelil Kováře. Slávistický záložník skóroval v lize poprvé od února.

"Jsem sváteční střelec, moc gólů nedávám, ale o to větší radost mám, že mi to tam padlo v derby. Nejdřív jsem to chtěl obstřelovat na zadní tyč, ale potom mi protihráč zmenšil úhel, takže jsem neměl jinou možnost," řekl Hromada, který stejně jako střelec první branky Jurečka nefiguruje na soupisce pro Evropskou konferenční ligu. V ní se slávisté ve čtvrtek představí na hřišti Ballkani.

V 18. minutě po centru a nejistém zákroku Kováře skončil míč ve sparťanské síti znovu, ale sudí Zelinka odpískal domácím útočný faul na gólmana. Ve 23. minutě Jurečka tečoval střílený centr vedle, ale za dalších sedm minut už špatně bránící Sparta inkasovala potřetí. Kovář po rohovém kopu vyboxoval vysoký zblokovaný míč jen před sebe a nepokrytý Masopust s pomocí břevna zvýšil na 3:0.

Poté poprvé výrazně zahrozili i Letenští. Kuchta obrat o balon Ousoua, ale brankář domácích Kolář tečovaný pokus na bližší tyči vyrazil na roh. Sparťanský trenér Priske už v první půli dvakrát vystřídal a místo Daňka s Wiesnerem nasadil Karabce s Minčevem.

Hostům to ale nepomohlo a ve třetí minutě nastavení první půle dostali další gól. Jurečka z pravé strany přihrál do vápna a Olayinka z první prostřelil Kováře. Slavia prožila nejlepší úvodní dějství v derby v samostatné historii, naopak Sparta odehrála v nejvyšší soutěži nejhorší poločas od rozdělení federace.

"Prvních 45 minut bylo z naší strany trapných. Slavia nás přehrála fyzickou silou, přeběhala nás, mnoho našich hráčů dnes zahrálo pod své možnosti," uvedl Priske, který před dvěma lety s Midtjyllandem vyřadil Slavii v závěrečném předkole Ligy mistrů.

O vítězi bylo už do přestávky prakticky rozhodnuto a po změně stran tempo výrazně opadlo. Zároveň přibylo ostrých soubojů. Sparta v minulé sezoně i s domácím pohárem vyhrála tři ze čtyř derby, tentokrát ale utrpěla nejvyšší porážku od Slavie v samostatné historii. "Červenobílí" překonali dvě vítězství 4:1 z let 2005 a 2008.

"Celkově jsme kontrolovali hru, kromě jedné ztráty a zákroku Koliho (Koláře) jsme soupeře nepustili do zakončení. Dlouho jsem neviděl takovouhle nažhavenost na zápas, všichni hráči se dotkli optimálního výkonu," řekl Trpišovský, který v začátcích kariéry vedl na Spartě mládež.

13. kolo první fotbalové ligy:

Slavia Praha - Sparta Praha 4:0 (4:0)

Branky: 5. Jurečka, 12. Hromada, 30. Masopust, 45.+3 Olayinka. Rozhodčí: Zelinka - Nádvorník, Paták - Klíma (video). ŽK: Tiéhi, Olayinka - Daněk, Minčev, Mejdr. Diváci: 19.370 (vyprodáno).

Sestavy:

Slavia: Kolář - Masopust, Ousou, Kačaraba, D. Jurásek - Oscar (89. Kričfaluši), Hromada (74. Tiéhi) - Douděra (66. Usor), Lingr (89. Ewerton), Olayinka - Jurečka (74. Tecl). Trenér: Trpišovský.

Sparta: Kovář - Mejdr, Vitík, Sörensen, Höjer - Pavelka, Sadílek (60. Zelený) - Wiesner (39. Minčev), Daněk (39. Karabec), Haraslín (60. Čvančara) - Kuchta (74. Sáček). Trenér: Priske.