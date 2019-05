Vedoucí Slavia má totiž po výhře nad Jabloncem před druhou Plzní náskok už pěti bodů. Karty jsou tedy rozdány jasně, jakákoliv výhra dnes sešívaným přinese radost ze zisku ligového titulu. A co víc, svěřencům Jindřicha Trpišovského stačí v Ostravě uhrát i jen jeden bod. Pak by se Plzeň před ně dostat nemohla, maximálně by Slavii bodově dotáhla, jenže vzájemné zápasy má lepší pražský celek. Jednoduché to ale dnes Slavia mít nebude. O motivaci postaráno má i ostravský Baník. Ten totiž v minulém kole podlehl oma Liberci a přišel tak o páté místo, které by za určitých konstalací mohlo znamenat baráž o Evropskou ligu. Svou pozici tak bude chtít získat zpátky. Navíc bude chtít sešívaným vyslat jasný signál před středečním finále MOL Cupu.