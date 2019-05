Nechci to zakřiknout, ale titul už dotáhneme, věří Souček po výhře nad Jabloncem

před 15 hodinami

Záložník Tomáš Souček vstřelil proti Jablonci svou dvanáctou branku v sezoně a výrazně přiblížil Slavii k titulu. Sešívaným teď stačí uhrát ve zbývajících duelech s Ostravou a Spartou jediný bod. Slávisté ví, že titul už je blízko. "Chceme si titul uhrát sami, ne spoléhat na Plzeň," říká Souček.

Dal jste titulovou branku?

To se teprve uvidí buď v Ostravě a se Spartou. Nechci to ještě zakřiknout, ale věřím, že už to s klukama dotáhneme.

Ve druhém poločase se vám delší dobu nedařilo dát gól. Byli jste nervózní?

Nervozita tam byla. Věděli jsme o co hrajeme. Pořád jsme se soustředili, abychom nedostali gól. Čekali jsme na závary, ty přišly. Bylo tam hodně centrů, ale ne a ne to tam padnout. Jsme rádi, že to dopadlo takto.

Proti Baníku vám stačí remíza. Je titul hodně blízko?

Je, ale nemůžeme usnout na vavřínech. Nemůžeme do toho jít s tím, že nám stačí bod. Máme dva silné soupeře, ti nám nenechají nic zadarmo. Věříme, že do toho dáme všechno a uhrajeme si to sami. Bude to o to hezčí.

Před zápasem jste určitě věděli výsledek Plzně, která vám oddálila oslavy…

Věděli jsme o tom. Šli jsme na výhru tak i tak. Kdyby oni ztratili, tak by to bylo o to hezčí. Mohli bychom dnes už slavit. Nechceme spoléhat na to, jak bude hrát Plzeň. My si půjdeme vlastní cestou.

Bylo těžké zápas otáčet?

Bylo to složité. Vstoupili jsme do toho docela dobře, pak nám ale Holeš dal gól do šibenice. To se nám teď docela stává. (smích) Soupeř vystřelí a je to šibenice. O to hezčí je, že jsme to otočili. Do poločasu jsme srovnali a čekal jsem, kdy bude nějaký závar a prostřelíme to. Naštěstí to spadlo na mě.

Bude těžké udržet koncentraci?

Těžké ne. Budeme si to říkat hned od začátku. Už jsme taky profíci. Něco jsme odehráli, máme zkušenosti. Půjdeme pro vítězství a budeme se soustředit na ligu, až pak na další věci.