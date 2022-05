Plzeň - Sparta 0:0. Západočeši bojují ve šlágru o přiblížení se k titulu

Dnes ale čeká na Spartu soupeř z řad nejtěžších. Rival posledních let z Plzně, který je před letenským celkem šest bodů napřed a kráčí si pro ligový titul. Viktoriáni překvapují širokou veřejnost celou sezonu. Před ní se jim nevěřilo, v pohárech to byl rychlý proces, odešly opory, kritizoval se defenzivní fotbal Michala Bílka. Jenže ejhle. Zkušený kouč výrazně zlepšil defenzivu Západočechů a naordinoval svému týmu efektivní herní projev, díky kterému sbírali jeden bod za druhým. V celém ročníku Plzeň prohrála jen dvakrát - na hřišti Hradce Králové a Slavie. A to ještě na podzim. Po zimní pauze jen přišlo pár remíz, jinak samé výhry. Doma za celý rok Bílkův tým neprohrál. Remizoval zde se Slavií, na podzim po skvělém výkonu porazil i Spartu 3:2. Nyní jej navíc žene vpřed ligový titul.