Plzeň se omluvila za Šádkův prostředníček. Zároveň odsoudila agresivní fanoušky

Fotbalová Plzeň na Twitteru projevila lítost kvůli chování generálního ředitele Adolfa Šádka, jenž v nedělním ligovém šlágru ukázal fanouškům Slavie v Edenu vztyčený prostředníček.

Západočeši se ale zároveň pozastavili nad počínáním domácích příznivců, kteří na hosty nejen po vyrovnávacím gólu Jeana-Davida Beauguela na konečných 1:1 házeli z hlediště různé předměty.

Fotografové zachytili Šádka, jak fanouškům Slavie ukazuje zdvižený prostředníček. "Nevhodného gesta litujeme, tato vteřinová reakce se neměla stát. Nenávist a agresi v takové míře jsme ještě nezažili," uvedla Plzeň.

Slavii poslal do vedení v první minutě nastavení z penalty Ondřej Kúdela, Viktoria srovnala stejným způsobem. Oba pokutové kopy byly sporné a podle komise rozhodčích nezapadly do kontextu celého utkání, které řídili polští sudí v čele s hlavním Bartoszem Frankowským.

Beauguel se po brance, díky níž Západočeši udrželi v čele tabulky dvoubodový náskok před obhájcem titulu Slavií, rozběhl se spoluhráči k postranní čáře, kam na ně začaly dopadat předměty. "Naše radost po gólu byla pochopitelně obrovská. Nebezpečné PET láhve, sprosté nadávky a kelímky s pivem z hlediště? Jsme rádi, že některý z předmětů nikoho nezranil," uvedla Viktoria.

Západočeši odmítli, že by se jejich realizační tým zapojil do nevhodného chování mezi lavičkami. Těsně po vedoucím gólu dostal asistent slávistického trenéra Jaroslav Köstl červenou kartu za to, že zdržoval hru zakopnutím míče. "Válka laviček? Nesouhlasíme. Náš realizační tým se věnoval hlavně vlastnímu týmu," poznamenal plzeňský klub.

V Edenu od úvodních minut panovalo vůči Západočechům mimořádně nepřátelské až nenávistné prostředí. Celý stadion několikrát skandoval "Zk.....á Plzeň", na což si stěžoval kouč Viktorie Michal Bílek. Domácí fanoušci také směrem k brankáři Jindřichu Staňkovu už před výkopem hodili kelímek s pivem.

Slávističtí fanoušci na severní tribuně v závěru prvního poločasu použili dýmovnice a způsobili několikaminutové přerušení utkání. Zápasem se bude ve čtvrtek zabývat na svém pravidelném zasedání disciplinární komise Ligové fotbalové asociace.