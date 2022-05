Voda tekla i do kabiny rozhodčích. Finále poháru mezi Slováckem a Spartou se odkládá

Finále českého fotbalového poháru MOL Cupu mezi Slováckem a Spartou Praha se kvůli nezpůsobilému terénu dnes neodehraje. Uherské Hradiště zasáhl před utkáním silný přívalový déšť a hlavní rozhodčí Ladislav Szikszay zápas odložil.

"Terén nebyl způsobilý pro hru a předpověď nedávala naději, že by se mohla situace v dohledné době zlepšit," prohlásil Szikszay. "Za čtrnáct let, co rozhoduju, jsem ještě nezažil, aby nám protekla voda přes vstupní tunel až do kabiny rozhodčích."

Podobně viděl situaci i domácí záložník Milan Petržela. "Myslím, že z hráčů nikdo hrát nechtěl. Je to o zdraví, nebavilo by to nás ani diváky. Osobně nic podobného nepamatuju. Hrál jsem na terénech, kde bylo trošku vody, ale takovou průtrž jsem nezažil. Všichni jsou z toho v šoku," uvedl osmatřicetiletý domácí matador.

Stadion v Uherském Hradišti začal zhruba hodinu a půl před výkopem "bičovat" prudký déšť. Na trávníku byla voda a hráči nemohli absolvovat tradiční předzápasovou rozcvičku. Zhruba 10 minut před výkopem pak hlavní sudí kvůli nezpůsobilému terénu zápas odložil.

Podle delegáta utkání Jana Zahradníčka byl problém především v tom, že přívalový déšť neustával a drenáž nestíhala odvádět vodu, která se valila na hřiště. "Pokud by nepršelo, tak by to hřiště vstřebalo. Máme odvodňovací kanály," prohlásil Zahradníček.

Zápas měl mít výkop v 19:00. Náhradní termín určí řídicí orgán soutěže, předběžně by se mělo hrát 18. května. Ve hře byla i varianta, že by se duel odehrál na stejném místě zítra, to ale podle Zahradníčka odmítla Sparta, kterou v neděli čeká ligový duel v Plzni.

Podle FAČR zůstanou vstupenky na dnešní duel v platnosti i pro náhradní termín. Fanoušci zároveň mají možnost lístky vrátit a získat zpět plnou cenu.

Finále hostí Slovácko proto, že bylo v době semifinále hůře postaveným týmem v tabulce koeficientů poháru za léta 2017 až 2021.