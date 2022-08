Plzeň dotáhla přestup reprezentačního beka. Z Olomouce přivedla Jemelku

Rodiny s loňským příjmem do milionu korun hrubého budou moci od příštího týdne začít žádat o příspěvek 5 tisíc korun na dítě. On-line žádost najdou na webu ministerstva či na novém ministerském portálu. Potřeba je elektronická identita, tedy třeba ta bankovní. Osobně je pak možné požádat o jednorázovou dávku v Czech Pointech na radnicích a v krajských úřadech. Peníze začnou úřady práce pak vyplácet nejdřív koncem srpna. Postup ve čtvrtek novinářům představili náměstek ministerstva práce pro informační technologie Karel Trpkoš a náměstkyně pro sociální pojištění a dávky Iva Merhautová (KDU-ČSL).

"Proces jsme se snažili udělat co nejjednodušší. Využíváme data, která už do značné míry máme z registrů," uvedl Trpkoš. Díky přihlášení přes elektronickou identitu bude řada údajů v on-line formuláři už vyplněná. K podání žádosti v Czech Pointu by měl pak většinou stačit občanský průkaz a rodná čísla dětí.

Jednorázovou dávkou 5 tisíc korun chce vláda zmírnit dopady zdražování na rodiny. Podle zákona je pro domácnosti s loňským příjmem do milionu korun hrubého na dítě, kterému 1. srpna nebylo ještě 18 let. Stát podporu vyplatí i na děti, které se od srpna do konce roku teprve narodí.