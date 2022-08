Tak dobrý začátek v Plzni jsem nečekal, Ligu mistrů strašně chceme, řekl Kliment

Plzeňský fotbalista Jan Kliment sám nečekal, že bude mít až tak povedený vstup do nového angažmá. Letní posila Viktorie potvrdila v domácí odvetě 3. předkola Ligy mistrů s Tiraspolem formu a úvodním gólem pomohla českému šampionovi k výhře 2:1 a postupu do play off o účast ve skupině.

Osmadvacetiletý útočník skóroval od červnového příchodu čtyřikrát v pěti dosavadních zápasech a je nejlepším týmovým střelcem v nové sezoně.

"Nečekal jsem, že budu mít takový začátek. Počítal jsem spíš s tím, že se do toho budu pomalu dostávat, postupně naskakovat. Pak že se to možná nějak vyvrbí a budu toho odehrávat víc a víc. Dá se říct, že jsem do toho naskočil hned zkraje a zatím to vychází. Jsem za to strašně rád. Přišel jsem nový, kluci mi strašně pomohli," řekl na tiskové konferenci Kliment.

V odvetě 3. předkola otevřel v 10. minutě skóre po povedené akci a přiťuknutí od Tomáše Chorého. "Koukal jsem na Čora (Chorého), co bude dělat. Jestli mi to sklepne, nebo mi to nechá. On pak začal couvat a držel na zádech obránce. Tak jsem se rozhodl, že si půjdu pro střelu, a padlo to tam. Gól nám strašně pomohl," pochvaloval si Kliment.

Po změně stran Tiraspol srovnal poté, co se z pokutového kopu prosadil Rasheed Akanbi, ale v 61. minutě po standardce rozhodl Jhon Mosquera. "Gól na 1:1 byl hodně nepříjemný. Bylo to bezprostředně poté, co jsme vyšli z kabiny. Byli jsme nepřipravení. Konkrétně já jsem tam prohrál souboj, po kterém se šlo do brejku," litoval Kliment.

"Nakonec jsme to zvládli dobře, (brankář) Jindra Staněk nás zase podržel. Strašně velký dík patří fanoušků, kteří nás hnali i za stavu 1:1. Dostali jsme gól, bylo to pro nás hodně těžké, strašně nám pomohli," pochvaloval si Kliment, který má na kontě pět startů za české reprezentační "áčko" z roku 2017.

Západočeši v kvalifikaci Ligy mistrů překonali druhého soupeře a k vysněnému postupu do skupiny potřebují přejít ještě přes Karabach. "V těch předkolech je každý soupeř náročný. Je asi jedno, jestli je to Karabach nebo někdo jiný. Skupina je blízko, ale zároveň strašně daleko. Bude to ten nejdůležitější dvojzápas v této sezoně. Všichni to strašně chceme a doufám, že se nám to podaří," řekl bývalý hráč Slovácka.

Postupem do play off Ligy mistrů si Západočeši v součtu za všechny položky zajistili v přepočtu téměř 300 milionů korun. "Jak pro hráče, tak pro vedení je to velmi příjemné. Je to další polštář, o který se celý klub může opřít. Jsem strašně šťastný, že my kluci na hřišti jsme k tomu pomohli," uvedl Kliment.

Od úvodního utkání 3. předkola s Tiraspolem hrají Západočeši na dva útočníky a Kliment si spolupráci s Chorým pochvaluje. "Asi nám vyhovuje víc hrát spolu, můžeme se o sebe opřít. Každý má nějaké jiné kvality. Čoro je víc do soubojů, já to víc rozbíhám. Mluvilo se o tom, že Viktorka má spíše styl na vyšší útočníky, ale když je tam Čoro, on se postará o souboje s velkými stopery. Zatím nám to funguje a jsem za to rád," dodal Kliment.