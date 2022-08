Video: Plzeň porazila Tiraspol i doma. O Ligu mistrů se teď utká s Karabachem

Fotbalisté Plzně postoupili do závěrečného play off Ligy mistrů. Úřadující čeští šampioni v domácí odvetě 3. předkola porazili Tiraspol 2:1 a zopakovali výsledek z úvodního utkání v Moldavsku.

Domácí se v 10. minutě prosadili jako první díky Janu Klimentovi, jeho spoluhráč Tomáš Chorý poté neproměnil penaltu. Z dalšího pokutového kopu na začátku druhého dějství srovnal Rasheed Akanbi. V 61. minutě o výhře Viktorie rozhodl Jhon Mosquera. Krátce před koncem dostal červenou kartu hostující Stefanos Evangelu.

Západočeši získali v přepočtu minimálně 212 milionů korun za účast v play off a jistotu startu nejméně ve skupině Evropské ligy plus několik dalších desítek milionů korun za desetiletý koeficient. "Dostali jsme se už poměrně daleko, čekají nás ještě dva zápasy a pořád bojujeme o Ligu mistrů. Je to něco, co jsem si přáli, aby to tak bylo. Soupeř potvrdil svou kvalitu, je to velmi cenné vítězství," řekl na tiskové konferenci trenér Západočechů Michal Bílek.

Viktoria si o účast ve skupinové fázi elitní soutěže zahraje s Karabachem, který v odvetě zvítězil v Budapešti nad Ferencvárosem. Plzeň ázerbájdžánského šampiona v roce 2016 vyřadila ve 3. předkole Ligy mistrů po remízách 0:0 a 1:1 díky pravidlu o vyšším počtu branek venku, které už neplatí. Viktoria začne dvojutkání příští středu na hřišti soupeře.

Plzeňští nastoupili v totožné sestavě a rozestavení 4-4-2 jako před týdnem v Kišiněvě a začali hodně pasivně. Hráči Šeriffu se ale do blízkosti Staňkovy branky dlouho nedostávali. Hned v 10. minutě domácí z první povedené akce otevřeli skóre. Chorý v šestnáctce sklepl míč pro Klimenta a ten zakončil přízemní ranou. Nejlepší týmový střelec dal čtvrtý soutěžní gól v sezoně.

"Koukal jsem na Čora (Chorého), co bude dělat. Jestli mi to sklepne, nebo nechá a bude couvat. Držel obránce na zádech, tak jsem se rozhodl, že si půjdu pro střelu, a padlo to tam," prohlásil Kliment.

Západočeši mohli ve 27. minutě zvýšit, ale Chorý faul na sebe nepotrestal a z pokutového kopu těsně minul branku. Nenavázal na předchozí dvě proměněné penalty v tomto ročníku. Z jedné skóroval i v Moldavsku.

Domácí ale Chorého zaváhání příliš nepoznamenalo. Mosquera hlavičkoval o kousek vedle, Kalvach z dálky vypálil nad břevno. Tiraspol, který loni ve skupině Ligy mistrů senzačně zvítězil 2:1 na stadionu Realu Madrid, si navzdory častějšímu držení míče v první půli šance nevytvářel.

Plzni ale nevyšel začátek druhého poločasu. Havel při souboji s Ouattarou uklouzl a zastavil míč rukou, z následné penalty ve 47. minutě vyrovnal Rasheed. Byl to čtvrtý pokutový kop ve dvojzápase, nigerijský útočník uspěl i v domácím duelu.

Viktorii mohl rychle vrátit náskok Kopic, jenže z nadějné pozice trefil obránce a následně nepropálil gólmana Abaloru. Plzeň poté výrazně podržel Staněk dvěma fantastickými zákroky proti dělovce Salifua a hlavičce Ouattary. "Nejtěžší byla asi ta hlavička, navíc šla od země. Na centr jsem už dosáhnout nemohl, zůstal jsem na lajně a snažil se nejít napřed, abych reagoval," uvedl Staněk v O2 TV.

Vítězové české ligy odolali tlaku Šeriffu a po hodině hry vstřelili druhou branku. Kalvach z rohu našel nepokrytého Mosqueru a kolumbijský křídelní hráč nezaváhal. "Standardní situace nám nesmírně pomáhají, výborně to zahráváme. Máme před bránou hráče, kteří se dokáží prosadit a umí ulovit balony. Gól Jhona Mosquery nás aspoň trošičku uklidnil," uvedl Bílek.

I když nápor hostů zeslábl, dál v ofenzivě hrozili. Staněk vyrazil Tejanův pokus a Rasheedovu dorážku zblokoval Kalvach. Naděje Tiraspolu se ještě více snížily v 85. minutě, kdy byl Evangelu vyloučen po druhé žluté kartě.

Domácí si závěr pohlídali a v letošní kvalifikaci Ligy mistrů i počtvrté zvítězili; ve 2. předkole porazili Helsinky 2:1 venku a 5:0 doma. Plzeňští od příchodu trenéra Bílka loni v květnu výsledkem 2:1 triumfovali už v 15. soutěžních zápase.

"Jsme zklamaní, ale musím hráče pochválit. Dominovali jsme zápasu, vytvořili jsme si šance. Měli jsme šance na to, abychom šli do vedení na 2:1. Kdybychom dali druhý gól, dvojzápas by se možná vyvíjel jiným směrem," řekl chorvatský trenér Tiraspolu Stjepan Tomas.

Odvetné utkání 3. předkola fotbalové Ligy mistrů:

Viktoria Plzeň - Šeriff Tiraspol 2:1 (1:0)

Branky: 10. Kliment, 61. Mosquera - 47. Rasheed z pen. Rozhodčí: Grinfeeld - Hassan, Jarkoni - Reinshreiber (video, všichni Izr.). ŽK: Havel, Dedič - Pernambuco, Evangelu, Tejan. ČK: 85. Evangelu. Diváci: 10.770. První zápas: 2:1, postoupila Plzeň.

Plzeň: Staněk - Havel, Hejda, Pernica, Sýkora (90. Trusa) - Kopic, Bucha, Kalvach, Mosquera (90. Pilař) - Kliment (59. Holík), Chorý (73. Dedič). Trenér: Bílek.

Tiraspol: Abalora - Guedes, Kiki, Evangelu, Kpozo - Kyabou, Salifu - Pernambuco (46. Tejan), Badolo (69. Botos), Ouattara (80. Julien) - Rasheed. Trenér: Tomas.