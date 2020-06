Opava přišla o vítězství nad Slováckem, remízou skončil i boj Karviné s Jihočechy

Fotbalisté Opavy remizovali v utkání 28. kola Fortuna:Ligy se Slováckem 1:1, když neudrželi poločasové vedení. Jen bod získala i Karviná, která se rozešla s Českými Budějovicemi bezgólovou plichtou.

Po opatrném úvodu byli v Opavě blízko úvodnímu gólu hosté. Navrátil postupoval ze strany na Fendricha, ale gólman ho vychytal. Následně se před bránou Slovácka srazili opavský obránce Rychlý s brankářem Trmalem a oba po tvrdém střetu museli v 18. minutě střídat.

A pak už se měnilo skóre. Kalabiška poslal "malou domů" právě střídajícímu gólmanovi Porcalovi, ten při odkopu trefil napadajícího Železníka, jenž z ostrého úhlu poslal míč do sítě. Vzápětí mohlo být vyrovnáno, když Jurečka z otočky napálil balon do tyče a Sadílkova dorážka skončila nad.

"V poslední době mám smůlu a byl jsem rád, že se míč ke mně odrazil. Jsem rád, že jsem se konečně trefil. Všechny góly, které dám, jsou odpracované," uvedl útočník Železník ke své premiérové ligové trefě v sezoně.

"Nesmyslná chyba Porcala. Zápas by vypadal jinak, kdyby ji neudělal. Řekl jsem mu, ať si na to dá pozor. Pro mě je to hrubá nedisciplinovanost, že si toto dovolí v takovém zápase, když ví, že se na góly nadřeme," prohlásil kouč Martin Svědík.

Sadílek poté hlavičkoval těsně vedle a na opačné straně Porcal zlikvidoval šanci Železníka. Slovácko přidalo na aktivitě, v závěru půle se před Fendrichem ocitl Petržela, ale gólman si připsal další úspěšný zákrok.

Tým z Uherského Hradiště rozjel slibně i druhou půli. Pokus Zajíce zlikvidoval gólman Fendrich a dorážka Kohúta byla zblokována na roh. Po něm hlavičkoval Reinberk, jenže Fendrich byl opět na místě. Slovácko tlačilo dál a Navrátil pálil zpoza vápna nad břevno.

Hosté se dočkali v 64. minutě. Kohút poslal centr na Petrželu a ten zamířil k tyči mimo dosah Fendricha. Tempo hry v závěru značně opadlo, v nastavení přece jenom mohl výhru Slovácka zařídit Kalabiška, svou hlavičku ale nasměroval přímo do míst, kde číhal připravený Fendrich. Opava tak doma v lize potřetí za sebou se Slováckem remizovala.

"Pro nás je to ztráta, protože jsme byli celý zápas více na míči, lépe jsme kombinovali a mrzí nás, že jsme ze spousty šancí dokázali proměnit jedinou. Myslím, že jsme si odsud měli odvést vítězství," konstatoval záložník Slovácka Milan Petržela.

"Z výsledku jsem zklamaný, protože v prvním i druhém poločase jsme si vytvořili dostatek šancí, kterými jsme mohli zápas rozhodnout," přidal kouč Svědík.

"Slovácko bylo lepším a fotbalovějším týmem. Vedli jsme, ale pak jsme hráli z bloku a soupeř měl spoustu šancí. Podržel nás Vilda Fendrich a utkání jsme dohráli do remízového konce také s přispěním štěstí. V konečné fázi může mít cenu zlata," řekl opavský trenér Jiří Balcárek.

Na Drobného si nikdo nepřišel

Karviná se po dvou ligových porážkách za sebou pustila od začátku do útoku, ale první střelu na bránu obstaral ve 12. minutě hostující Šulc, který nepříliš razantní hlavičkou brankáře Bolka nepřekvapil. Zanedlouho se hosté marně dožadovali penalty po souboji Hanouska s Mršičem.

"Prvních 15 minut jsme hráli velice dobře, byli jsme aktivní, dobře kombinovali, vytvořili si i nějaké příležitosti. Věděli jsme, že když chceme tři body, musíme vstřelit branku. Pak by domácí znervózněli, jelikož hráli o hodně," uvedl budějovický kouč David Horejš.

Domácí převzali iniciativu a mezi 15. a 24. minutou si vypracovali dvě slibné příležitosti, ale Ba Loua "šajtlí" ani Taiwo umístěnou ranou k tyči nepřekonali zkušeného gólmana Drobného. Jeho branku pak minul Ba Loua.

Na druhé straně po chybě v karvinské rozehrávce zase Šulcovu ránu z úhlu vytáhl Bolek na roh. V nastavení prvního poločasu ještě Taiwo vypálil nad břevno budějovické branky.

"V první půli tam bylo dost situací, kdy jsme mohli dát gól, naopak Budějky hrozily z brejků a Petr Bolek nás občas podržel. Bylo to takové utkání, kdy mohla rozhodnout jedna situace. My jich měli víc, bohužel jsme z toho gól nedali," konstatoval karvinský záložník Marek Hanousek, který odehrál 200. ligový zápas

Po hodině hry po pěkné akci opět zakončoval aktivní Ba Loua, ale také jeho střelu z hranice šestnáctky zneškodnil pozorný Drobný. Čtyřicetiletý brankář si v 66. minutě poradil i s Lingrovou přízemní střelou.

Budějovičtí tak udrželi remízu a potřetí za sebou venku v lize nezvítězili. Karviná naplno bodovala v jediném z posledních šesti kol a na poslední Příbram má v tabulce sedmibodový náskok.

"V tomto náročném programu jsme se vypořádali i s absencemi hráčů, takže těšme se z každého bodu," upozornil kouč Karviné Juraj Jarábek. "Druhý poločas byl hodně soubojový, spíš ve středu hřiště, klasický remízový zápas, skoro žádná šance ani na jedné straně. Bylo vidět, že ke konci už toho měli kluci plné zuby," dodal Horejš.

28. kolo první fotbalové ligy:

SFC Opava - 1. FC Slovácko 1:1 (1:0)

Branky: 21. Železník - 64. Petržela. Rozhodčí: Orel - Blažej, Hock. Bez karet. Bez diváků.

Opava: Fendrich - Harazim, Rychlý (18. Hošek), Hnaníček, Helešic (46. Hrabina) - Sus, Souček (59. Řezníček), Zavadil, Dordič (59. Zapalač) - Texl - Železník (67. Schaffartzik). Trenér: Balcárek.

Slovácko: Trmal (17. Porcal) - Kalabiška, Daníček, Divíšek, Reinberk (85. Mareček) - Petržela (73. Juroška), Sadílek, Havlík, Jurečka (46. Kohút), Navrátil - Dvořák (46. Zajíc). Trenér: Svědík.

MFK Karviná - Dynamo České Budějovice 0:0

Rozhodčí: Lerch - Šimáček, Matoušek. ŽK: Taiwo, Lingr - Javorek. Bez diváků.

Karviná: Bolek - Moravec, Santos, Šindelář, Čonka - Qose, Hanousek (88. Guba) - Taiwo, Lingr, Ba Loua (80. Vukadinovič) - Tijani (71. Kubala). Trenér: Jarábek.

Č. Budějovice: Drobný - Čolič, Havel, Talověrov, Kladrubský - Brandner (68. Kulhánek), Čavoš, Havelka (57. Javorek), Šulc, Mršič (76. Mészáros) - Schranz. Trenér: Horejš.