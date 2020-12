Opava hlásí další nakažené, zápas s Libercem odehraje s dorostenci

Fotbalisté Opavy budou muset ve středečním utkání 12. kola první ligy v Liberci nasadit dorostence. Slezané se potýkají s rostoucím počtem případů nákazy koronavirem v mužstvu a podle asistenta trenéra Radoslava Kováče budou na severu Čech postrádat devět hráčů obvyklé základní sestavy.

Opava s koronavirem v týmu zápolila už před minulým víkendovým kolem. V pondělí testy odhalily další nakažené, krajská hygienická stanice však celé mužstvo do karantény neposlala a Slezané tak mohou v Liberci nastoupit.

"K nakaženým se přidali další hráči, většinou jde o hráče základní sestavy, což je pro nás velká komplikace. Čekáme, co bude dál. Dá se říct, že do Liberce jedeme s dorostem, takže nás čeká velice těžké utkání," uvedl v tiskové zprávě Kováč.

Podle ředitele klubu Jaroslava Rovňana klesl počet hráčů A-týmu schopných nastoupit pod čtrnáct plus jeden brankář. "Už teď máme mimo hru více než jedenáct hráčů, takže je to pro nás fakt těžké. Pokud ještě někdo vyskočí, bude se to muset nějak rázně řešit. Ze základní sestavy máme pryč devět hráčů," poznamenal Kováč.

"Přitom doteď se nám nákaza vyhýbala. Občas nám vyskočil jeden, dva hráči, takže se to dalo nějak řešit a zvládnout. Teď nám to ale vyskočilo v takových počtech, že je to až nereálné," dodal Kováč.

Slezané měli problémy s koronavirem na konci minulé sezony. Kvůli jednomu pozitivně testovanému hráči museli Opavští v létě do karantény a kvůli tomu se nedohrála nadstavbová skupina o záchranu, z níž nikdo nesestoupil. Případem se zabývala i disciplinární komise LFA, porušení řádů ze strany klubu však neshledala.

Pro Kováče bude zápas v Liberci o to zajímavější, že ve Slovanu v letech 2013 až 2014 působil. "Vracel jsem se po osmi letech ze zahraničí přímo z Basileje. Pro mě to byla nádherná doba. Zahráli jsme si evropské poháry, měli jsme skvělou partu, velmi kvalitní hráče a výborný trenérský štáb. Strašně rád na to vzpomínám. Je tam prostředí, kde se hraje špatně každému soupeři. Slovan je dobře organizovaný tým. Má kvalitu a navíc hodně hráčů ze Slavie, takže nás čeká složité utkání," dodal Kováč.