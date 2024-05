"Řezat, řezat, řezat." Tkachuk rád vyhrožuje, že se v zimě popereme, vyprávěl Gudas

Hláška Jakuba Voráčka, který v průběhu letošního mistrovství světa v hokeji baví diváky coby spolukomentátor České televize, rezonovala na sociálních sítích. "Američané mají velké ego. Řezat, řezat, řezat." Ve čtvrtfinále proti USA se této rady držel Radko Gudas, v jehož soubojích s kapitánem soupeře Bradym Tkachukem to pořádně jiskřilo.

Když přijel vyhlášený provokatér Tkachuk před bránu, aby zezadu trefil Jana Ruttu, okamžitě se objevil i Gudas, chytil Američana pod krkem a odtáhl ho pryč. Jindy ho odehnal svižným krosčekem, potkávali se v tvrdých soubojích také u mantinelu.

Na konci druhé třetiny se na kostce objevil sestřih jejich střetů a bavila se i česká střídačka. "Víme, jak umí být Gudy nepříjemný. Nějaký souboj si užili, vyřízeno. Gudy se o něj tak nějak postaral," usmíval se český kapitán Roman Červenka.

"Nebyl to nějaký plán, šťouchat do něj. Ale když ke mně přijede, tak je to jasné. Já si to vždycky užiju, když mi vyhrožuje, že se v zimě popereme. Klasika," odpovídal s nadhledem sám Gudas.

Taktický záměr rozhodit takto hvězdu soupeře, která byla ve skupině šampionátu navíc i hodně produktivní (Tkachuk nastřílel sedm gólů a přidal šesti asistencí), odmítl i trenér Radim Rulík.

"Nebyl to pokyn, ale oni jak se znají, tak ví, co na něj platí. Někteří hráči znají ty soupeře lépe než trenéři, protože proti nim v NHL nastupují," popisoval hlavní kouč.

Tkachuk je v zámoří kapitánem Ottawy. Český tvrďák nastupuje v dresu Anaheimu a předtím hrál na Floridě s Tkachukovým starším bratrem Matthewem. Ten dokáže být na ledě pro soupeře stejně "příjemným" protivníkem jako Brady.

"Matthew je super kluk, takže od něj vím, že i Brady je v pohodě. Při zápase do sebe jdeme, tam neznáme bratra a nedarujeme si ani centimetr. Mimo led je to samozřejmě jiné," komentoval Gudas.

Ostatně sám Tkachuk po porážce 0:1 v pražském čtvrtfinále uznal, že Gudas zvládl souboje před brankou skvěle a je třeba mu "dát kredit".

Češi dokázali v utkání pravdy najít hranici únosného důrazu a nedávali Američanům příliš šancí v přesilovkách. Pouze s výjimkou nešťastné vysoké hole Davida Pastrňáka a jednoho hákování Rutty.

"Pro mě je to těžší než normálně, najít tu hranici. Pravidla jsou trochu jiná než v NHL. Ale myslím, že jsem se v posledních zápasech ukáznil a už tým tolik neoslabuju," poznamenal Gudas.

Třiatřicetiletý bek hraje na svém čtvrtém mistrovství světa a postup do medailových bojů zažívá podruhé. Stejně jako v Bratislavě před pěti lety, kde pak ovšem Češi skončili čtvrtí.

"Všichni jsme táhli za jeden provaz, to je nádherný pocit. Je to skalp, ale přišli jsme pro něco jiného. Máme hlavy vzhůru, už je to úspěšný turnaj, ještě to však není to, proč jsme tady," povídal Gudas po čtvrteční výhře.

Po Američanech, kteří přivezli do Ostravy a Prahy jeden z nejsilnějších výběrů v novodobé historii, narazí Češi v semifinále na Švédy. Na tým, který ve skupině neztratil ani bod a ve čtvrtfinále přemohl Finy.

Tým, který má v sestavě hvězdy typu Erik Karlsson, Victor Hedman, Rasmus Dahlin nebo Joel Eriksson Ek. Co na to Gudas? "Těším se," odpověděl stručně.