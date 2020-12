Plzeň v krizi? Není to jen o Guľovi, hráči by se měli zamyslet, hodnotí Pivarník

Když na jaře 2017 fotbalová Plzeň odvolávala kouče Romana Pivarníka, z posledních čtyř utkání tehdy tým získal deset bodů a vedl tabulku. Nyní Viktoria za čtyři zápasy vydolovala jediný bod a je šestá. Pivarníka špatná série překvapila, ale myslí si, že je správně, když má Plzeň s trenéry větší trpělivost než dřív.

Plzeň má za sebou čtyři duely bez vítězství v řadě. To je na takový klub docela dost, ne?

Naprosto souhlasím. Pokud jste v top klubu a přijde na vás krize, tak se to většinou týká jednoho střetnutí a pak se vrátíte na vítěznou vlnu. Mně se například nestalo, abychom v Plzni prohráli dvě utkání za sebou. Prohráli jsme dva zápasy celou za ligu. Pokud se prohrálo, tak jsme následující zápas zvládli. Série Plzně je pro mě překvapivá, takový tým by rozhodně neměl být po 11. kole v tabulce za Pardubicemi.

Přitom v posledním kole v Jablonci to vypadalo, že Plzeň už sérii zlomí. Vedení 2:0 v poločase ale ztratila. Jak si to vysvětlujete?

Jablonec je kvalitní protivník, ale další její soupeři nebyli na takové úrovni. V prvním poločase hrála výborně, Jablonec to Plzni zároveň hodně ulehčil. Trenér Rada hráče pak probudil. Nechcete na hráče křičet, ale někdy je to potřeba, aby cítili adrenalin a správně se naštvali. Navíc se mu povedla střídání. Plzeň na aktivitu Jablonce nezareagovala správně, místo toho začala být pasivní. Jsem překvapený, že tak vyspělé mužstvo si nechá dát tři góly za poločas.

Kádr má přitom Plzeň nejsilnější za poslední roky, že?

S tím souhlasím. Viktoria dokáže vždy vytvořit velmi dobrý kádr. Já jsem tam asi jako poslední dával šanci mladým, jako byl Jakub Hromada, to v Plzni nebývalo. Teď je věkový průměr mužstva vysoký, jsou to všechno zkušení hráči. Může na ně dojít krize, ale nemůžete z dvanácti bodů získat jeden.

Sám jste v Plzni zažil, že stačí docela málo a trenér je pod tlakem. Dokážete si představit, jak to teď v klubu vypadá?

Když mě vyhazovali, tak jsme z dvanácti možných bodů získali deset. Byli jsme první. Oni teď získali jen jeden bod a jsou šestí. Nechci ale vyhazovat trenéra. Ten prochází krizí společně s mužstvem, tvoří jeden kolektiv. Pokud se z toho společně dostanou, tak je to spojí a můžete mužstvo zlepšovat. Získat jeden bod ze čtyř zápasů je ale extrém. Nejen na Plzeň, ale pro jakékoliv mužstvo.

Na Plzeň je ale větší tlak, že?

Tlak je v Plzni enormní, jdou po vás média, všechno se probírá. Klub by vám měl pomoci, snažit se atmosféru uvnitř zlepšit. Motivovat mužstvo, a ne opačně. Vedení klubu s panem Šádkem (Adolf Šádek, šéf Plzně) pro to v Plzni ale dělá všechno. Vytvoří vám skvělé podmínky, snesou vám modré z nebe, co se týče tréninků, hotelu, čehokoliv. Starají se a na druhou stranu chtějí výsledky, tlak na trenéra pak je.

Adrian Guľa zatím důvěru má, přestože vypadl z Evropské ligy a Plzni se teď nedaří. Je to správně?

Podle mě je to správně, trenér by měl dostat důvěru. Nesprávně to v Plzni fungovalo předtím. Za Koubka, za Uhrina a za mě.

Trenéři měli dostávat větší prostor?

My jsme postoupili do Evropské ligy, a navíc jsme měli další problémy. Odehráli jsme na podzim 29 utkání se dvěma stopery, některé zápasy jsme hráli bez stoperů. Bohužel jsme to štěstí, aby nás vedení podrželo, neměli. Mně se to těžko hodnotí, ale u mě nikdo nezdvihl prst, média si nemyslela, že mě klub vyhodí, ani fanoušci. Najednou mě vyhodili a překvapení byli všichni. Bylo to zvláštní.

Možná chybí lídr

Teď je to jiné?

Teď mají hráčský kádr samozřejmě širší. Jsem pro to, aby trenéra podrželi. Otázka je samozřejmě do kdy. To je věc vedení, které vidí, jak to funguje v mužstvu, mezi hráči a koučem. Všichni se bavíme o trenérech, o Guľovi. Co vím já, má dobré metody, všechno v týmu funguje dobře. Hráči by se nad sebou měli také zamyslet a zapnout. Nemůžou si myslet, aby trenér všechno zvládl a ještě to za ně odehrál. Jsou na zápas nachystaní, mají herní plán, ale kouč nemůže bránit a dávat góly. Od toho jsou tam hráči, měli by za trenéry hrát a nedopustit, aby to došlo do této fáze.

Na koho jste se mohl spolehnout vy?

Já jsem měl skvělé hráče. Měl jsem štěstí, že jsem měl Romana Hubníka a Marka Bakoše. Nikdy si nedovolili na tréninku nic vypustit. Měli obrovský respekt a mužstvo táhli. Teď to vypadá, že jedna přirozená osobnost v mužstvu chybí. Sigma má Hubníka a jde vidět, jak se s jedním hráčem zvedla. Přirozená autorita, tahoun v zápase, ostatní hráči si pak nedovolí nic vypustit. To mi teď v Plzni chybí.

Kdo by se takovým příkladem mohl stát?

Mohl by to zastat Zdeněk Ondrášek nebo Jakub Brabec. Nevím ovšem jací jsou, jestli jsou to přirození lídři. Takových je málo, pokud je máte, je to super. Trenér má pak prodlouženou ruku. V Plzni jsou charakterní hráči, ale musí si uvědomit, že pravda je na hřišti. Pokud je problém mezi trenérem a hráči, tak je to něco jiného. To si ovšem myslím, že není případ současné Plzně. Zpětně může sice někdo něco vytáhnout, protože na hráče trenér někdy potřebuje zatlačit jako třeba Rada v Jablonci. A někdy se to pak může otočit proti němu. Všechno má dvě strany mince. Filozofie trenéra Guľy je jiná, nechce na hráče křičet. Chce jim naopak zvyšovat sebevědomí. Někdy je ale třeba zvýšit hlas.

Může se Plzeň zvednout už v dnešním kole s Teplicemi?

Mužstvo se dostalo pod takový tlak, že mu nestačí už jen jeden zápas. Potřebuje uhrát sérii, aby to ustálo, ty tři duely do konce podzimu. Pořád jsem ale pro to, aby se obecně trenérovi důvěřovalo. Snad Plzeň konečně přešla na jinou filozofii, než měla předtím.

Stále vás konec v Plzni mrzí?

Hodně a bude mě to mrzet až do smrti. Kdybych přišel do Plzně, nezvládl situaci, byl s týmem uprostřed tabulky, tak bych to respektoval. Chtěl jsem hrát s Plzní trochu jiný fotbal, trochu přímočařejší, trochu modernější, trochu jako má teď Slavia nebo jako jsem hrál v Bohemce. Snažili jsme se to přebudovat, ale mít i výsledky. A ty jsme měli. Když mě vyhodili, byli jsme bod před Slavií a deset bodů před třetím. Mrzet mě to bude celý život, jedno rozhodnutí mi zastavilo kariéru.