Slávisté míří do karantény, středeční zápas ve Zlíně musí odložit

Fotbalisté Slavie musí po pondělních testech na koronavirus do karantény a ve středu k utkání Fortuna:Ligy ve Zlíně nenastoupí. Na twitteru to oznámil to šéf úřadujícího mistra a vedoucího celku tabulky Jaroslav Tvrdík.

"Další opatření budou přijata v závislosti na zítřejším druhém kole testování a další komunikaci s hygienickou službou," uvedl Tvrdík. Ligové týmy musí absolvovat testy na covid-19 nejdříve 48 hodin před výkopem zápasů. Kvůli výskytu koronaviru v mužstvech dosud bylo v tomto ročníku odloženo pět zápasů nejvyšší soutěže, duel Zlína se Slavie bude šestým.