Omlazená Plzeň chce hrát skupinu pohárů a vzít si zpátky titul

před 43 minutami

Fotbalisté Plzně chtějí v nové sezoně i s výrazně omlazeným kádrem postoupit do skupiny evropských pohárů a po roční pauze získat titul v domácí soutěži. Vicemistři z minulého ligového ročníku se budou muset obejít i bez několika dlouholetých opor.

"Pokud jde o evropské poháry, chceme postoupit do skupinové fáze, pokud jde o tuzemskou soutěž, tak chceme hrát o nejvyšší příčky s cílem vrátit titul do Plzně," řekl prezident klubu Tomáš Paclík na tiskové konferenci. "Budeme chtít udělat všechno pro to, aby se ten půjčený pohár na Slavii zase vrátil sem," přidal generální manažer Viktorie Adolf Šádek.

Po uplynulé sezoně v Plzni ukončili hráčské kariéry slovenský útočník Marek Bakoš, který na pozici asistenta trenéra Pavla Vrby nahradil Dušana Fitzela, a záložník Daniel Kolář. Ten v klubu zůstal jako manažer mládeže. Další pamětník velkých úspěchů Západočechů Milan Petržela po vypršení smlouvy odešel na Slovácko. Poslední týdny ve Viktorii má před sebou i slovenský středopolař Patrik Hrošovský, jenž po předkolech pohárů přestoupí do belgického Genku.

"Nějaká komplikace to pro nás určitě bude, ale klub měl slušnou nabídku, o které už jsme museli přemýšlet. Páťa tu odehrál několik sezon a určitě si zaslouží, abychom mu vyšli vstříc a zkusil si soutěž i někde jinde. To je život českých klubů naší úrovně," uvedl kouč Vrba.

Plzeň v létě uplatnila opci na stopera Jakuba Brabce a koupila ho z Genku, bek Adam Hloušek přišel po vypršení smlouvy v Legii Varšava. Záložník Lukáš Kalvach přestoupil z Olomouce, útočník Ondřej Mihálik a slovenský středopolař Christián Herc přišli na hostování s opcí z Alkmaaru respektive z Wolverhamptonu. Záložník Dominik Janošek do Viktorie zamířil ze Slovácka, kde už rok hostoval.

"Nebudu tvrdit, že všichni nastoupí v základní sestavě, ale určitě je to pro kvalitu tréninků a nějakou konkurenci dobře. Doufám, že tito mladí hráči jsou schopni naplnit naše přání, a doufám, že nám v tom pomůžou," konstatoval Vrba.

Viktoria v minulém ročníku hrála skupinu Ligy mistrů, kam se kvalifikovala jako vítěz české ligy. Letos do elitní soutěže vstoupí ve druhém předkole proti Olympiakosu Pireus. Plzeňské mužstvo začne 23. července doma a odveta v Řecku ho čeká o týden později.

Plzeňští v sedmi přípravných zápasech pětkrát vyhráli, jednou remizovali a prohráli pouze s Legií Varšava na soustředění v Rakousku. Nový ligový ročník zahájí v sobotu doma s Olomoucí. "Po přípravě to vždycky vypukne tím prvním utkáním. Věřím, že jsme přichystaní a všichni se těší," řekl obránce Brabec.