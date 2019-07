Sparta posiluje útok. Z Fiorentiny přivedla na hostování Graiciara

Aktualizováno před 52 minutami

Dvacetiletý útočník Martin Graiciar je šestou letní posilou fotbalistů Sparty. Člen národního týmu do 21 let přišel na Letnou z italské Fiorentiny na roční hostování s opcí. Pražané o tom informovali na svém webu.

"Ve Spartě už jsem působil, když mi bylo 10 nebo 11 let. Je to pro mě velká čest a moc si téhle šance být ve Spartě vážím, jelikož v mých očích je Sparta největší a nejúspěšnější klub v Česku. Udělám všechno, abych přinesl fanouškům Sparty radost," řekl Graiciar pro sparťanský web.

Rodák z Karlových Varů, který v minulosti absolvoval stáž v londýnském Arsenalu, v lednu 2017 zamířil z Plzně do Liberce, za nějž v lize debutoval. V létě téhož roku přestoupil do Fiorentiny, na severu Čech však zůstal na roční hostování. Za Slovan si v lize připsal celkem 18 startů, v nichž čtyřikrát skóroval.

V uplynulé sezoně se Graiciar do sestavy Fiorentiny neprobil a v dresu "Fialek" odehrál jen dvě utkání v soutěži Primavera za tým do 19 let.

"Fyzicky jsem na tom dobře, protože jsem všechno odtrénoval. Zátěž jsem měl normální. Jen ne tu zápasovou. Myslím si, že v mém věku to doženu rychle. Každopádně se cítím dobře. Sezonu jsem si prodloužil o reprezentaci, pak jsem měl volno. Tento týden běhám, postupně se do toho dostávám a věřím, že postupně budu moci klukům pomoct i na hřišti," prohlásil Graiciar.

Spartu v útočné fázi trápí marodka. Kvůli zranění jsou mimo hru Václav Kadlec, Matěj Pulkrab a Václav Drchal. Vedle Graiciara má tak trenér Václav Jílek momentálně k dispozici Benjamina Tetteha a Libora Kozáka.

O své roli v týmu se Graiciar bavil se sportovním ředitelem Tomášem Rosickým. "Vylíčil mi představy tak, že chce, abych toho co nejvíc odehrál a pomohl klukům na hřišti dostat Spartu tam, kam patří. Od toho tady jsem a doufám, že se mi to za ten rok povede. Je to hostování s opcí, tak uvidíme, jak dál a jak se letošní rok povede," konstatoval Graiciar.

Na tlak fanoušků je připravený. "Z Fiorentiny byl tlak velký. Těžko se to vysvětluje. Florencie je specifické město v Itálii a fanoušci po týmu hodně vyžadují. Myslím si, že tlak je srovnatelný, je to úplně normální," uvedl Graiciar.

Před ním přišli na Letnou obránci Andreas Vindheim a David Lischka, záložníci Ladislav Krejčí, Michal Trávník a útočník Kozák.