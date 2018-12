Sparta na kolenou. Kouč Ščasný vyhlíží posily, které jako sportovní ředitel nekoupil

před 36 minutami

Sparta v uplynulém kole opět ukázala, že neví kudy kam. Na Slovácku prohrála, když ztratila dobře rozehraný zápas. Pražané propadli deziluzi. Ještě nedávno trenér a sportovní ředitel v jedné osobě Zdeněk Ščasný říkal, že Sparta má nejkvalitnější kádr v lize. Teď volá po posílení a těší se na zimu. Mezitím se Spartě šance na titul bleskově vzdaluje.

Sobotní zápas na dřeň odhalil stav letenského mužstva. Sparťané sice na Moravě nepředvedli bůhvíjaký výkon, ale díky akci po ose Čivič - Pulkrab se ve druhém poločase dostali do vedení. Do té doby nebezpečnější Slovácko ztratilo půdu pod nohama. Zápas spěl k výhře Sparty.

Jenže pak přišla 78. minuta, Kanga se zbytečně ohnal po dotírajícím Zajícovi a po kontrole u videa viděl červenou. Jeho vyloučení vrátilo rozhozeného soupeře zpět do zápasu.

Jak to dopadlo, je dobře známo. Pravdu měl po utkání i Zdeněk Ščasný, když řekl, že jakékoli jiné stejně zkušené mužstvo jako Sparta by dokázalo takový zápas dovést do vítězství. Jakékoli. Ale ne současná Sparta.

Kanga dostál své pověsti potížisty a především jeho přičiněním přišli Letenští o výhru. Co víc, on ani Stanciu nemají formu a zbytek týmu se bez jejich přidané hodnoty nedokáže obejít.

Sparta neproměnila dvě penalty, u obou hráli Kanga a Stanciu klíčovou roli. První jmenovaný neproměnil, druhý ani nenašel kuráž postavit se k míči. Stanciu je přitom kapitán, nejdražší hráč týmu, lídr. V kritické chvíli se ovšem zřekl zodpovědnosti, stejně jako další zkušení hráči Sparty. Předvést se tak chtěl ve svém prvním ligovém zápase Ristič, ale míč ukopl.

Hra Sparty nebyla dobrá. Letenští rozhodně nedominovali. Už v prvním poločase zněly stadionem zlověstné pokřiky "bojujte za Spartu" i "Ščasný ven", které musí už každému funkcionáři Sparty drát uši. Ščasného po zápase štvala především zbytečná vyloučení a situace před druhou penaltou, kdy se nikdo z jeho svěřenců neměl k její exekuci.

Ščasný překvapil také tím, když řekl, že se těší na konec podzimní části, protože Sparta potřebuje posílit. Není to tak dávno, co prohlásil, že Sparta má nejkvalitnější kádr v lize. Pokud tomu tak je, existují dvě možnosti, proč se jí nedaří.

Buď se trenérovi nedaří mančaft patřičně sladit. Nebo Sparta navzdory extrémně drahým nákupům v posledních dvou přestupových oknech stále nemá dostatečně konkurenceschopný kádr. To by zase byla chyba na straně sportovního ředitele. Hráče současného kádru z velké části vybíral Ščasný, Tomáš Rosický se na pozici sportovního ředitele přesunul až v průběhu sezony.

Ať už je za výsledky Sparty zodpovědný sportovní ředitel, nebo trenér A-týmu, nevyznívá situace pro Zdeňka Ščasného příliš dobře.

Definitivně může Spartu do kolen srazit příští kolo. Doma hostí nevýrazné Teplice, které musí stůj co stůj porazit. Chybět jí přitom budou za karty Kanga, Čivič i Frýdek. Přitom je možné, že mezitím Slavia odskočí Letenským v tabulce na rozdíl dvanácti bodů.

Poslední léta ukázala, že výměna trenéra či sportovního ředitele v případě Sparty přináší spíš placebo efekt než opravdový lék. Nejúspěšnější český klub čeká rozhodně zajímavá zima. Ať už bude zběsile nakupovat, nebo ne.

Důležitou roli v zápase sehrál videorozhodčí, který si pozval sudího Příhodu ke konzultaci hned čtyřikrát. Poprvé po gólu Slovácka, který padl z evidentního ofsajdu. Podruhé při červeném faulu Kangy. Potřetí při zkratu Čiviče, který dal hlavičku Kuchtovi a také viděl červenou. Naposledy videorozhodčí potvrdil druhou penaltu pro Spartu. Původní výrok rozhodčí upravovali jen v prvním případě, přesto konzultace u videa zabraly několik minut. Aktéři zápasu se nicméně shodli, že bylo alespoň jasno a je dobře, že máme video.

Viktorii Plzeň se podařilo po výhře v Lize mistrů navázat i úspěchem v domácí lize, když porazila nevýraznou Olomouc. Zdá se, že trenér Václav Jílek má potíže s vyvedením mužstva z krize, nedaří se ani Bohemians pod Martinem Haškem. Jako by kouzlo trenérských komet roku 2018 začalo uvadat. Otázník visí nad Josefem Csaplárem. Je možné, že se "smrtelné tóčo českého fotbalu" otočí proti němu. To by ale pro fotbalovou kulturu v Česku byla určitě škoda.