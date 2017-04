Musíme se začít dívat v tabulce pod sebe, smutní po porážce v Jihlavě Mareček

před 51 minutami

Fotbalová Sparta prohrála na hřišti o záchranu bojující Jihlavy a střední záložník Pražanů Lukáš Mareček ví, že se musí Sparta dívat v tabulce i pod sebe.

Jihlava - Defenzivní hráč Lukáš Mareček litoval, že fotbalisté Sparty si z územní převahy v Jihlavě nevytvořili stoprocentní gólové šance a s Vysočinou nečekaně prohráli 0:1. Letenští v případě vítězství vedoucí Plzně mohou na Viktorii ztrácet po 24 kolech před nadcházejícím vzájemným soubojem už třináct bodů a Mareček připustil, že boj o ligový titul už se Pražanů zřejmě definitivně přestal týkat.

"Teď už je naše ztráta hodně velká, ale nebudeme házet zbylé zápasy za hlavu, ještě hrajeme o druhé a třetí místo. Chtěli bychom to ještě zdramatizovat," řekl novinářům Mareček. "Jestli ale budeme hrát takhle, tak se tam určitě nedostaneme. Musíme se teď dívat v tabulce i pod sebe, ale hlavně začít od sebe," doplnil šestadvacetiletý hráč.

Jeho celek prohrál v Jihlavě gólem Davise Ikauniekse ze 47. minuty. "Udělali jsme v zápase jednu chybu a ta bohužel rozhodla. Fotbal je o chybách a ta se dnes stala. Spíše mě ale mrzí to, že jsme na ni nedokázali odpovědět," litoval Mareček.

"Nevypracovali jsme si žádnou stoprocentní šanci. Chtěli jsme hrát kombinačně s tím, že útočníky Jihlavy přehrajeme a můžeme soupeře přečíslit, dostávat se do šancí po stranách. V prvním poločase jsme jednu šanci měli, kdy to tam skákalo po čáře. Ale mít v Jihlavě, která je předposlední, jednu šanci, to je málo," připustil Mareček.

Problém podle něj nebyl jen ve finální fázi. "Chyběla nám chvílemi i předfinální fáze, byli jsme strašně ukvapení, protože jsme balon do vápna chtěli dávat rychle. Máme ve vápně dobré hráče, oni si balon najdou, ale když trefíme jejich hráče nebo gólmana, tak s tím žádný hráč nic neudělá," dodal Mareček.

