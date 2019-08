Jílek přiměl Kangu hrát pro tým. Hodně se změnil, snaží se i dozadu, souhlasí Costa

před 24 minutami

Sparta porazila Příbram hladce 3:0. Velkou zásluhu na tom měl záložník Guélor Kanga. Nejdřív skvěle zahrál roh, pak chladnokrevně proměnil dvě penalty. Jeho tvořivost ovšem byla znát po celý zápas. Začal víc pracovat pro tým, všiml si kapitán Sparty Costa.

Kanga si svými výkony v nové sezoně dokonce získal, alespoň prozatím, zpět přízeň fanoušků. Loni byly jeho vztahy s tribunami značně napjaté a navíc po příchodu trenéra Václava Jílka neměl místo v kádru jisté. Nový lodivod jej však v pozici klíčového hráče záložní řady podržel a začíná se mu to vyplácet.

Hlavním dosavadním úspěchem trenéra Jílka je, že přiměl Kangu pracovat víc pro tým. Toho si všiml i současný kapitán Sparty Costa. "Kanga se hodně změnil. Oproti minulé sezoně začal víc pracovat pro mužstvo," hodnotil třiatřicetiletý obránce. "Když ztratí míč, snaží se sprintovat zpátky. I když občas je to pořád málo, ale snaží se," dal příklad.

Costa se snaží svého spoluhráče z role kapitána usměrňovat tak, aby opravdu hrál více týmově. "Snažím se mu to připomínat. Na hřišti, mimo hřiště, třeba i večer. Každý den," přiznal Costa.

V nové sezoně Kanga hraje na ofenzivnější pozici, než ve většině loňských zápasů, kdy hrál spíše defenzivního záložníka, takzvanou šestku. To je jeden z hlavních záměrů trenéra Jílka s tvořivým stoperem.

"V momentě, kdy se snaží plnit naše zadání - to znamená hrát nad první řadou soupeře, hrát rychle, nepadat hluboko ke stoperům - tak je úspěšný. Chceme ho držet nahoře, protože tam nám jeho kvalita pomáhá nejvíc," popisoval Jílek.

Zároveň však dodal, že ne všechno bylo v zápase s Příbramí ze strany Kangy a středních záložníků v pořádku. "Špatně jsme bránili ve středu hřiště, soupeř dostával dost prostoru a často nás tam přečísloval. To jsou věci, na kterých musí středoví hráči zapracovat. Ať už je to Kanga, Trávník nebo i Hašek," analyzoval Jílek nahlas.

Sparta ve třetím domácím zápase v sezoně zvítězila 3:0 a před důležitým zápasem předkola Evropské ligy proti Trabzonsporu si připsala zatím svou nejhladší výhru v ročníku.

"Od prvního zápasu všichni vidíme progres, ale pořád je na čem pracovat," hodnotil záložník Michal Trávník, který nastoupil s Kangou a Krejčím ve středu zálohy. Na něj byl také v prvním poločase faul, po kterém Kanga proměnil svou první penaltu. Tu rozhodčí Pechanec nařídil až na základě přezkoumání videa.

"Byl jsem přesvědčený, že je to penalta. Proto jsem běžel za rozhodčím, ať si to nechá zkontrolovat," vracel se k okamžiku ze 38. minuty Trávník. "Je dobře, že si Kanga vzal obě penalty a proměnil je způsobem, jakým je proměňuje standardně. Dokáže zachovat klidnou hlavu," těšilo Jílka.

"Je to pro nás důležitý hráč. Má svou kvalitu, jen ji musí přenést do týmové práce. Bude pak ještě lepší. Je to vidět, že hodně pracuje pro mužstvo a jde dobrým směrem," chválil spoluhráče Costa.

Jeden z klíčových zápasů podzimní části čeká Spartu už ve čtvrtek proti tureckému Trabzonsporu ve 3. předkole Evropské ligy. Letenští kvůli trestu odehrají domácí zápas bez diváků.