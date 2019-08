Liberec sahal po vyrovnání, ale chybělo video. Rozhodčí sporný gól neuznal

před 44 minutami

Liberecký fotbalista Jakub Pešek si byl jistý, že se míč po jeho střele do břevna v závěru utkání 4. ligového kola proti Olomouci odrazil za brankovou čáru. Šestadvacetiletý záložník byl přesvědčený, že pokud by při zápase asistoval videorozhodčí, jednalo by se o gól a Slovan by vyrovnal na 1:1. Místo toho Liberec prohrál 0:1.

Pešek v 86. minutě po centru vystřelil do břevna, od něhož se míč odrazil do okolí brankové čáry. "Já jsem to viděl dobře. Spoluhráči to taky viděli. Okamžitě jsem běžel za panem rozhodčím, ten mi řekl, že to viděl stejně jako já, ale gól neuznal," citoval klubový web Peška.

Rozhodčí Jiří Houdek mu prý ale neřekl, že viděl míč za brankovou čárou. "On mi doslova řekl, že to viděl stejně jako já. To byla jeho odpověď. Já jsem si jistý, že to bylo za čárou. Kdyby bylo na zápase video, je to gól, protože videoasistent by dal pokyn k přezkoumání a viděli by jasný gól," tvrdil Pešek.

V dnešním zápase se podle něj ukázalo, že není spravedlivé, když je video jen na čtyřech z osmi utkání jednoho kola. "Přišli jsme tím o body. Mohli jsme fanoušky dostat do varu, dostat se do tlaku a třeba zápas otočit. Takhle z toho není vůbec nic," řekl Pešek.

"Bohužel se s tím nic nedá dělat, takový je fotbal. My si akorát sami můžeme udělat obrázek o rozhodčích. Viděli jsme, jak pískali celý zápas. Já to raději nebudu komentovat," dodal hráč, který přišel na trávník jako střídající 20 minut před koncem.

Jeho celek potřetí za sebou prohrál a zatím má v nové sezoně jen tři body. "Dostali jsme gól jako první. Chtěli jsme na něj odpovědět brankou. Dočkali jsme se jí pozdě, ale pan rozhodčí ji neuznal, nebo to neviděl. Nevím. Tím pádem jsme prohráli 0:1," doplnil Pešek.