Vytočený Csaplár kritizoval rozhodčího i soupeře. Jsem zděšený, komentoval zápas

před 17 minutami

V regionálním derby mezi Slováckem a Zlínem to ve 4. kole Fortuna:ligy pořádně vřelo. Na hřišti bylo k vidění několik ostrých faulů, mezi lavičkami zase došlo na hlasitou výměnu názorů. Dění v zápase navíc aktéři na obou stranách interpretovali odlišně.

Neobvykle rozladěný byl po zápase trenér Zlína Josef Csaplár. Jeho tým prohrál na Slovácku po ráně Tomáše Zajíce z konce prvního poločasu 0:1. "Nevím, jak to hodnotit. Mám spoustu pocitů. Říkal jsem si, že budu mít i premiéru s rozhodčími, nevyjadřoval jsem se k nim 26 let co trénuju," začal hodnocení zápasu.

Nelíbilo se mu posuzování některých okamžiků. "Neřekl bych, že domácí si za vítězstvím šli víc. Bylo jim umožněno mít větší tlak rozhodčím. Hráči Zlína také chtěli hrát, ale jim to umožněno nebylo," mínil po zápase Csaplár.

Ještě víc ale zkušeného trenéra rozohnilo údajné dění na domácí lavičce. Podle něj někdo ze střídačky Slovácka vhodil na hrací plochu míč, aby na konci utkání přerušil hru a získal tak čas.

"Dorazilo mě, když z lavičky domácích začali kopat míče na hřiště. To jsem si říkal: Kde to jsme? Jestli jsme v nějakém kulturním prostředí. To mě vytočilo," stěžoval si na jednání soupeře. Trenér domácích Martin Svědík ovšem se svým zlínským protějškem nesouhlasil. "Nic takového jsem nezaregistroval, s tím se určitě neztotožňuju," komentoval situaci.

Faktem je, že v jednu chvíli se na hřiště opravdu dostal směrem od domácí střídačky míč navíc. Zda šlo o úmysl, nebylo zřejmé. Csaplár si ale stojí za svým. "Někdo rychle hodil míč do hřiště. Byl jsem zděšený," vrátil se ještě jednou ke sporné situaci.

Šestapadesátiletý trenér nepochyboval a popsal i svou reakci, po které to začalo mezi lavičkama ještě víc vřít. "Jasně, že to byl úmysl. Vzal jsem další dva míče a vzal je na lavičku soupeře, ať je tam hodí taky. Odsud posud," dodal podrážděně.

Jedno utkání, rozdílné hodnocení

Oba trenéři odlišně hodnotili i průběh vyostřeného zápasu. "Bylo vidět, že tým má poslední výsledky v hlavě. Navázali jsme na výkon na Spartě. Byli jsme kompaktní, presovali jsme. Utkání bylo vyrovnané. První poločas byl dobrý, od dvacáté minuty jsme byli aktivnější. Měli jsme ve druhé půli dvě šance na 2:0. Gólové příležitosti měli Šašinka a Zajíc, měli jsme jít do vedení a nemuseli jsme se klepat do poslední chvíle," vracel se k průběhu utkání domácí Svědík.

Na produktivitu žehral i trenér Csaplár. "Nejvyloženější šance nejsme schopní dát. Oni měli nějaké šance, ale my jsme si vytvořili taky šance a tutovky," hodnotil. Podle něj zápas rozhodly nevynucené ztráty Zlína a finální přihrávky. "Je to pro mě těžko přijatelné na tak zkušený tým," dodal.

"Nemyslím si, že by Slovácko bylo lepší v prvním poločase. Byly momenty, kdy jsme byli lepší my. Měli jsme šance a možnosti, ale byly i okamžiky, kdy mělo šance Slovácko," popisoval svůj pohled na utkání Josef Csaplár. "Viděl jsem další šance, ale pan Csaplár asi ne. Vyhráli jsme zaslouženě, byli jsme důraznější," stál si za svým Svědík.

Slovácko zvítězilo v měření regionálních rivalů poté, co prohrálo doma s nováčkem ligy z Českých Budějovic 0:2 a venku prohrálo vysoko 0:6 s Jabloncem. "Pro tým je strašně důležité, že vyhraje derby. Možná bylo lepší, že jsme dostali pořádnou dardu a museli jsme si některé věci říct a začít od začátku. Věnovali jsme se zodpovědnosti a disciplíně. Kdybychom tohle utkání nezvládli, byli bychom nervózní," vyzdvihl důležitost zápasu domácí trenér.