Liga nebude regulérní, varuje Hejkal. Na zbrklý návrat fotbalu prý doplatí malé kluby

Kouč fotbalistů Teplic Stanislav Hejkal uvítal návrat k plnohodnotnému tréninku, ale stále si myslí, že česká liga s restartem po dvouměsíční přestávce kvůli pandemii koronaviru zbytečně spěchá. Podle něj na to doplatí především menší kluby, které nemají na chystaný nahuštěný program postavené týmy.

Fotbalisté dnes stejně jako další sportovci v Česku začali trénovat bez výrazných omezení. Dosud se mohli připravovat jen ve skupinách po deseti a za přísných hygienických podmínek. "Je to příjemná změna, nicméně pořád tu jsou nedostatky, na které upozorňuji," řekl ČTK Hejkal.

"Hráči na takový způsob tréninku nejsou ještě nastavení. Chybí regenerace, takže se množí různé oděrky a svalová zranění, která v tomhle režimu znamenají, že nepřijdete o dva, ale o šest zápasů," připomněl Hejkal plán Ligové fotbalové asociace obnovit od 25. května nejvyšší soutěž i s nadstavbovou částí, která by po nahuštěném programu měla skončit v polovině července.

"Je to šité horkou jehlou, bez regenerace a vším, co s tím souvisí. Je to na sílu, je to na rychlo," prohlásil teplický kouč. "Když už se to protáhlo do července, tak proč se to nenatáhne ještě dál. Je to strašně náročné a pak nám UEFA nebo LFA nabízí bizarní řešení, jako je pět střídání. To jsou ústupky, které podle mě nemají smysl," dodal.

Pro Teplice nejspíš liga začne o několik dní dřív než ostatním, protože musí odehrát odložený zápas s Libercem. "Na nás je to hodně rychlé. Neměli jsme přípravné utkání, dnes poprvé jsme trénovali v plném počtu, mohli jsme mít poprvé kontakty, souboje, ale nemůžeme regenerovat. Když máme hrát za dvanáct dní ligu, tak je to nesmysl," prohlásil Hejkal.

"Liga v tomhle směru nebude úplně regulérní, protože menší kluby nemají na takovou porci utkání, kdy za čtyřicet dní odehrajete dvanáct zápasů, nastavené kádry. Mají nějaký ekonomický limit a mají kádry na normální průběh. Mají také starší hráče a já si nedokážu představit, že Ljevakovič (záložník Teplic) by mi takovou porci vydržel," uvedl Hejkal.

"Jak jsem řekl, kádr Teplic na sedm anglických týdnů není nastavený. Pojďme proto najít konsenzus, že když to prodloužíme do července, tak ať tam není tolik anglických týdnů. Je k tomu spousta objektivních důvodů. My nejsme Sparta, Slavia nebo Plzeň, nemáme tolik hráčů. Máme šestnáct kvalitních hráčů plus dorostence," přidal.

Teplice mají v plánu před obnovením ligy odehrát jeden přípravný zápas, ale i ten podle Hejkala provází řada komplikací. "Můžeme hrát přípravné zápasy, ale nesmíme se sprchovat. Já jsem jako přivezu soupeře a on se tady nebude moci osprchovat? Co to je za kočkopsa?" uvedl.

"Pro nás je nejbližší mužstvo Ústí nad Labem a oni sem přijedou v dresech? Takhle se přece fotbal na ligové úrovni nedá dělat. Ženeme to strašně rychle, je to šité horkou jehlou, abychom dodrželi smluvní partnerství. My se pořád vidíme v německém modelu a Drážďany nám ukázaly, že když to jeden dostane, tak je v karanténě celý tým. Tak to bude u nás taky? Je tam spousta otázek a odpovědí," prohlásil Hejkal.